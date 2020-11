Cum facem diferenta intre simptomele de COVID-19 si cele de gripa sezoniera

Simptomele pneumoniei

Simptomele COVID-19

Categoriile cu risc crescut de a dezvolta forme severe de COVID

De ce pneumonia este mai frecventa toamna

Diferenta dintre simptomele pneumoniei si cele ale COVID-19

Pneumonia obisnuita vs. pneumonia COVID-19

Cand e necesar sa va adresati medicului

Cand este necesar sa apelati la serviciul de urgenta (112)

Pneumonia este o infectie care inflameaza alveolele pulmonare (saculetii de aer din plamani), care se pot umple cu lichid sau puroi, provocand simptome precum tuse, febra, frisoane si probleme de respiratie.Simptomele pneumoniei pot varia de la foarte usoare, care trec aproape inobservabile, pana la atat de severe incat este necesara spitalizarea.Modul in care corpul raspunde la pneumonie, indiferent de etiologia ei, depinde de tipul de germeni care cauzeaza infectia, de varsta persoanei afectate si de starea generala de sanatate.Potrivit Doc.ro , simptomele pneumoniilor sunt:- tuse productiva, cu mucus verzui, galben sau chiar rosiatic (cu sange)- febra, transpiratie si frisoane- respiratie scurtata, rapida si superficiala- durere ascutita sau sub forma de junghi in piept, care se inrautateste atunci cand persoana respira profund sau tuseste- pierderea poftei de mancare, energie scazuta si oboseala- greata si varsaturi (in special la copiii mici)- confuzie (in special la persoanele in varsta)Pneumoniile pot fi bacteriene sau virale.Pneumonia bacteriana este cea mai frecventa forma de pneumonie si tinde sa fie si cea mai grava, cu simptome care necesita ingrijire medicala. Simptomele de pneumonie bacteriana se pot dezvolta treptat sau brusc. Tusea este productiva si dureroasa, febra poate creste periculos (pana la 40 grade) si este insotita de transpiratie abundenta si cresterea pulsului. Buzele si unghiile pot capata o culoare albastruie, din cauza lipsei de oxigen din sange. Starea mentala a persoanei afectate poate fi confuza sau deliranta.Debutul pneumoniei virale se intinde de obicei pe o perioada de cateva zile. Semnele timpurii ale infectiei cu virusul gripal sau cu noul coronavirus sunt foarte asemanatoare: febra, tuse seaca (uscata), dureri musculare si slabiciune. In decurs de o zi sau doua, simptomele se inrautatesc, febra creste si apar dificultati de respiratie si dureri musculare intense.Simptomele bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, pot aparea in doua pana la 14 zile dupa expunere. Doua semnele specifice si timpurii ale COVID sunt pierderea gustului si a mirosului.Celelalte simptome sunt comune cu gripele sezoniere si pot include:- oboseala- tuse seaca- respiratie scurtata sau dificultati de respiratie- dureri musculare si articulare intense- frisoane- durere in gat- secretii nazale- dureri de cap- dureri in piept- conjunctivitaIntensitatea simptomelor COVID-19 poate varia de la foarte usoare la severe.Copiii au simptome similare cu adultii si, in general, fac forme usoare de COVID-19.Au fost raportate si simptome mai putin frecvente, cum ar fi: eruptii cutanate, greata, varsaturi si diaree.Persoanele mai in varsta (60+) care se infecteaza cu noul coronavirus prezinta un risc mai mare de a dezvolta o forma grava de boala, iar acest risc creste proportional cu varsta.Deasemenea, persoanele cu afectiuni medicale cronice preexistente prezinta un risc crescut de a face o forma severa de COVID-19.Afectiunile care vulnerabilizeaza suplimentar in lupta cu coronavirusul sunt:- bolile cardiace grave (insuficienta cardiaca, boala coronariana sau cardiomiopatia)- cancerul- bronhopneumopatia obstructiva cronica (BPOC)- diabetul de tip 1 si 2- obezitatea- bolile renale cronice- bolile pulmonare cronice (fibroza chistica, fibroza pulmonara)- astmul- bolile hepatice- HIV- obezitate- hipertensiuneDeasemenea, fumatorii, gravidele si in general toate persoanele cu sistem imunitar slabit sunt mai predispuse la a dezvolta o forma mai grava de COVID-19.Vremea rece nu aduce pneumonia, ci doar ne vulnerabilizeaza imunitatea, creand oportunitatea virusurilor si bacteriilor de a ne asalta organismul. La fel ca rinovirusurile si virusurile gripale, care se transmit mai usor toamna si iarna, cand temperaturile sunt scazute si umezeala este crescuta, si pneumonia apare mai frecvent in sezonul rece.Aerul rece si umed, pe care il respiram toamna si iarna, reduce circulatia sangelui la nivelul mucoaselor nazale si pulmonare, situatie care scade raspunsul imun al organismului.Printre cei mai importanti factori de risc pentru dezvoltarea si propagarea pneumoniei se numara: fumatul, traiul in spatii aglomerate (studentii din camine, persoanele institutionalizate etc.) si spitalizarea (pot face pneumonie mai ales pacientii care au suferit o interventie chirurgicala majora si se afla pe ventilatie).Infectia cu noul coronavirus, ca de altfel cu orice virus respirator, incepe cand acesta patrunde in caile respiratorii superioare. Pe masura ce virusul se inmulteste, infectia poate evolua catre plamani - oxigenul inspirat in plamani traverseaza fluxul sangvin in interiorul alveolelor.Noul coronavirus are forta de a deteriora masiv si rapid alveolele si tesuturile inconjuratoare, mai ales intr-un organism vulnerabil, dar chiar si intr-unul cu stare robusta de sanatate.Mai mult, pe masura ce sistemul imunitar lupta impotriva virusului, inflamatia poate duce la formarea de lichide si aparitia de celule moarte in plamani. Acesti factori interfereaza cu transferul de oxigen, ducand la simptome precum tuse si dificultati de respiratie.Simptomele pneumoniei provocate de COVID-19 sunt similare cu simptomele altor tipuri de pneumonie si pot include, dupa cum am mentionat mai sus: febra, frisoane, tuse, dificultati de respiratie, oboseala si durere in piept cand persoana afectata respira profund sau tuseste.Simptomele pneumoniei cauzate de COVID-19 pot fi foarte similare cu ale altor tipuri de pneumonie virala, motiv pentru care cea mai sigura cale de diagnostic diferentiat este testarea pentru SARS-CoV-2.Comparand caracteristicile clinice ale pneumoniei data de COVID-19 cu alte tipuri de pneumonie, cercetarile au descoperit ca persoanele cu pneumonie cauzata de COVID-19 sunt mai susceptibile de a dezvolta pneumonie bilaterala (afectarea ambilor plamani), decat pneumoniile obisnuite.In plus, la scanarea CT, plamanii afectati de noul coronavirus au un aspect caracteristic de "sticla macinata". Deasemenea, pot aparea anomalii in unele teste de laborator, in special cele care evalueaza functia hepatica.In concluzie, pentru a obtine un diagnostic de certitudine la o persoana care prezinta simptome de pneumonie, mai ales in aceasta perioada de pandemie, cand este extrem de importanta stabilirea din vreme a unui diagnostic corect, este nevoie de urmatoarele analize si investigatii - efectuarea unui test RT-PCR, care detecteaza infectia cu noul coronavirus- efectuarea unui exsudat care detecteaza prezenta gripei- efectuarea unor analize de sange care sa faca diferenta intre o pneumonie virala si una bacteriana.Daca aveti un test COVID pozitiv, daca prezentati febra, tuse seaca intensa si tulburari de respiratie, care se agraveaza, sau daca va pierdeti gustul sau/si mirosul, trebuie sa contactati medicul de familie, pentru instructiuni despre pasii pe care trebuie sa ii urmati.- respiratie dificila, rapida, superficiala- senzatie persistenta de presiune sau de durere in piept- batai rapide ale inimii- confuzie- culoare albastruie a buzelor, a fetei sau a unghiilor- dificultati de a ramane treaz sau de a va treziPreventia este insa cea mai importanta. Purtati masca, respectati masurile de igiena si de distantare si totul va fi bine.