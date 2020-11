Diferente enorme de pret intre clinicile private pentru testele COVID-19. Ce categorii de oameni se mai pot testa gratuit

Diferente de pret intre clinicile private

O posibila explicatie

Consiliul Concurentei, despre o posibila reglementare a pietei

Ce categorii de persoane de persoane se pot testa gratuit

In plus, incertitudinea s-a amplificat de cand a inceput sezonul gripal, simptomele fiind foarte asemanatoare cu gripa "clasica".Ziare.com va propune o trecere in revista a situatiei actuale: care sunt preturile unui test la clinicile private, ce categorii de oameni se mai pot testa gratuit, potrivit ultimelor reglementari, dar si cum vede Consiliul Concurentei situatia pietei.Testele utilizeaza metoda Real Time PCR, tehnica ce evidentiaza virusul prin tehnici de amplificare a materialului genetic vital, in urma probei recoltate, care consta intr-un exsudat nazofaringian si faringian.Testele PCR menite sa detecteze prezenta COVID-19 in organism variaza ca pret. Ofertele clinicilor private se incadreaza intre 230 si 390 de lei, iar rezultatele se elibereaza in maxim trei zile lucratoare. Timpul de asteptare se poate scurta, ajungand la 12 ore de la recoltare, dar aceasta optiune adauga pana la 100 de lei in plus.Clinicile introduc si pachete, cum ar fi teste pentru COVID-19 si gripa sezoniera, dintr-o singura proba, varianta care costa 420 de lei. De asemenea, testarea se poate face si la domiciliu, contra sumei de 380 de lei. Taxe suplimentare se pot adauga si daca clientul solicita primirea rezultatelor in alta limba decat romana.Unii experti consultati de Ziare.com sustin ca o explicatie ar putea fi aparatura diferita folosita de fiecare clinica in parte. Aparatele sunt de generatii diferite si folosesc metode diferite. Unele analizeaza probele automat, adica, dupa ce proba este introdusa, aparatul face tot, fara sa mai fie necesara interventia omului pentru prelucrare. Alte aparate sunt semi-automate, adica extragerea probelor se face manual, deci, este implicat si omul in prelucrarea analizei.Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat pentru Ziare.com ca se analizeaza evolutia preturilor testelor COVID-19 si ca a sesizat ca exista diferente mari de preturi. Totusi, sustine ca reglementarea pietei nu ar fi o varianta ideala."La ora actuala analizam evolutia preturilor testelor de Covid, culegem informatii din piata si, intr-adevar, am constatat diferente mari de pret intre clinici.Nu este un caz tipic pentru noi: de regula, noi verificam daca exista intelegeri pentru cresterea preturilor, deci daca este vorba de cartel.In acest caz nu este vorba de alinierea, ci de variatii foarte mari ale preturilor - intre 150 lei si 450 lei, ceea ce indica o piata imatura.Nu, nu cred ca cea mai buna varianta ar fi reglementarea pietei, ci mai degraba o transparentizarea a acesteia, astfel incat clentii sa afle ca exista diferente de pret si ca pot gasi variante mai ieftine. In acest fel se va crea o presiune asupra acelor clinici care practica preturi mari", a declarat Bogdan Chiritoiu.Categoriile care pot beneficia de testare gratuita sunt mentionate in metodologia emisa de Institutul de Sanatate Publica Principalele categorii sunt:- Pacientii care prezinta simptomatologie respiratorie- Contactii directi, identificati in urma anchetelor epidemiologice, si care prezinta simptomatologie- Pacientii care urmeaza sa faca tratamente pe chimioterapie sau radioterapie, adica pacientii oncologici.- Pacientii care urmeaza sa aiba interventii chirurgicale- Personalul Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (beneficiarii, personalul auxiliar si sanitar)