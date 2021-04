Motivele pentru care valul trei al pandemiei, contrar asteptarilor, se dovedeste mai dur. Medic: "Am pornit cu un sistem medical care era aproape saturat"

Transmisibilitatea accelerata

Tinerii - mai afectati

Copiii - in vizorul virusului

Tulpinile noi - mai usor de transmis, dar nu mai agresive

Radu Tincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, din Bucuresti, a explicat pentru Ziare.com prin ce iese in evidenta al treilea val si de ce este atat de problematic. Noile tulpini au determinat o raspandire accelerate a virusului, ceea ce se traduce prin mai multi pacienti care dezvolta forme grave, sau care au nevoie de spitalizare. Toate acestea pun presiune pe intreg sistemul de sanatate, care cedeaza deja pe alocuri.Radu Tincu explica ca spitalele erau deja aproape de capacitatea maxima in momentul cand al treilea val a lovit, iar virusul se propaga cu o viteza mult mai mare "Sunt mai multe persoane bolnave si mai multe persoane care necesita spitalizare, dar asta pentru ca exista o transmisibilitate accelerata din cauza variantelor virale noi. Din cauza ratei de transmitere care a crescut si viteza de propagare e mai mare si atunci este diferit (n.r. - valul trei) pentru ca spitalele erau aproape pline.Valul trei a inceput cu peste 1.000 de pacienti in terapie intensiva, era clar ca intr-un timp foarte scurt se va ajunge la capacitatea initiala de 1.400 de locuri dedicata pacientilor cu COVID-19 si ca se va depasi acest prag cu foarte mare usurinta", explica Radu Tincu.Daca inainte persoanele vulnerabile, varstnice, sau cu comorbiditati, erau cele care dezvoltau adesea forme grave, lucrurile s-au schimbat intre timp. Tinerii au inceput sa fie din ce in ce mai afectati, fiind inregistrate chiar si decese in aceasta categorie de varsta."Avand foarte multa mobilitate in aceasta perioada, persoanele tinere au fost cele care au fost diagnosticate preponderent cu COVID-19. Cu cat ai mai multe persoane tinere diagnosticate, un procent din ele, ce-i drept mic, vor face si forme medii sau forme care necesita spitalizare.Deci cred ca acest val al treilea este cumva diferit de celelalte din 2020 prin faptul ca avem o varianta virala mult mai transmisibila si pentru ca avem persoane tinere afectate cu precadere", explica Radu Tincu.Totusi, medicul puncteaza un aspect important si anume ca deja au fost imunizate o parte dintre persoanele vulnerabile."Pe de alta parte avem deja o imunizare a persoanelor vulnerabile, avem o campanie sustinuta de vaccinare a celor din grupele de risc si atunci riscul de imbolnavire va scadea in cazul lor.Din pacate am pornit cu un sistem medical care era aproape saturat, un sistem medical obosit dupa un an de pandemie si atunci automat aceasta crestere a reprezentat o presiune extraordinara pe sistemul sanitar", declara Radu Tincu.Cu toate ca copiii nu sunt afectati in mod normal de COVID-19, al treilea val a venit cu exceptii in acest sens, existand inclusiv cazuri cand cei mici au avut nevoie de spitalizare, inclusiv la terapie intensiva."Sunt si cazuri de copii care au dezvoltat forme medii si severe . Explicatia deriva din faptul ca a existat o transmitere accelerata, s-au redeschis scolile, copiii nu sunt imunizati prin vaccin pentru ca inca nu exista vaccin disponibil pentru grupele pediatrice si atunci, avand un numar foarte mare de copii care au fost pozitivi, a fost si un procent foarte mare de copii care au dezvoltat astfel de simptomatologii", a explicat medicul Radu Tincu.Radu Tincu a adaugat ca toate studiile care s-au concentrat pe variantele noi au demonstrat ca exista o transmisibilitate mai mare, dar nu se aplica acelasi lucru in cazul agresivitatii. Totusi, faptul ca virusul se transmite cu pana la 70% mai rapid duce la incapacitatea de gestionare a pacientilor."Pana la acest moment, la nivel international, niciunul din studiile care au urmarit aceste noi variante virale nu au putut sa arate o crestere a agresivitatii virusului, insa toate, fie ca discutam de varianta britanica, fie ca discutam de varianta braziliana sau africana, toate au fost insotite de o crestere a transmisibilitatii de 50-70%.Acest lucru reprezinta pericolul cel mai mare pentru ca aceasta crestere de transmisibilitate inseamna un numar mai mare de persoane pozitive intr-o perioada scurta de timp si acest lucru va duce la o incapacitate de gestionare a pacientilor care necesita spitalizare", spune Radu Tincu.Cu toate acestea, medicul spune ca agresivitatea virusurilor creste foarte rar, in general. Din contra, ele devin mai blande tocmai pentru a rezista cat maim ult in corpul gazda."La acest moment doar transmisibilitatea este problema. Sigur ca daca ar aparea o varianta virala mai agresiva ar fi catastrofal sa avem si o crestere de agresivitate si una de transmisibilitate. Insa rar se intampla in istoria virusurilor.De obicei virusurile incearca sa devina mai blande, oarecum mai tolerante cu gazdele lor pentru ca isi doresc sa ramana si sa poata fi transmise mai departe. Aceste mutatii apar din doua motive: unu, virusul sa devina mai rezistent in mediu si mai prietenos cu gazdele si doi, sa se transmita cu mai mare rapiditate ceea ce s-a si intamplat in aceasta evolutie a COVID-19. El a devenit mai transmisibil si iata ca acest lucru a determinat o raspandire mult mai larga a lui in comunitate", concluzioneaza Radu Tincu.