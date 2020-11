Ce contine vaccinul anti-Covid. Explicatiile unui medic infectionist despre cel mai asteptat vaccin din lume

Fara fragmente de virus, mai putine efecte adverse

Simin Aysel Florescu, directorul medical al Spitalului "Victor Babes", a vorbit la Digi24 , despre ce contine noul vaccin Sars-CoV-2 si care sunt beneficiile fata de vechile tehnologii folosite in seruri antivirale. Aceasta a mai explicat si cum este avizat un vaccin, astfel incat sa nu puna in pericol vietile oamenilor."Este un vaccin foarte performant, un tip nou de vaccin care nu include nicio portiune de germene ca atare. Nu contine fractiuni de virus sau virus intreg omorat sau virus atenuat, dupa cum erau toate vaccinurile acum. Este un vaccin care contine << reteta genetica >> a antigenului pe care organismal nostru o va produce apoi, ca si antigen, si impotriva caruia tot organismul nostru va produce anticorpi in forma acestei retete. In momentul in care organismul vine in contact cu virusul adevarat, anticorpii sunt gata pregatiti", a declarat medicul infectionist.Medicul spune ca scade riscul unor efecte adverse, deoarece nu contine fragmente de virus, cum e cazul altor tipuri de vaccinuri clasice."Scade extrem de mult acest risc. Este un vaccin extrem de nou si extrem de performant din punct de vedere medical si ca tehnologie de preparare a vaccinurilor. Este absolut recomandat.Doua dintre vaccinurile care au atins acum nivelul de administrare generala, deci au aviz, sunt preparate dupa acelasi stil, au aceeasi platforma", a afirmat Florescu.Aceste seruri trebuie pastrate si transportate in conditii speciale, potrivit directorului medical de la Spitalul "Victor Babes"."Temperaturi de minus multe grade pentru unul si de minus mai putine grade pentru celalalt. In orice caz, trebuie pentru ambele trebuie pastrat un lant al frigului foarte riguros, pentru ca singurul potential punct slab este faptul ca nu este suficient de stabil la temperaturi normale", a precizat ea.Pentru cei care se tem de acest virus, pengtru ca ar contine substante periculoase sau netestate, medicul a precizat ca sunt mai multe substante netestate intr-un spray pe care il folosesti zilnic decat intr-un vaccin"Aceste vaccinuri sunt substante extrem de bine studiate. Sunt loturi intregi, de exemplu pentru acest vaccin de Sars-CoV-2 au fost cam aproape 50.000 de oameni testati in cadrul testelor clinice oficiale, asa cum se fac in toata lumea.Niciodata un vaccin nu este dat pe piata, pana cand conceptul de siguranta, tolerabilitate si profilul de eficienta nu este sigur", a mai precizat medicul.Citeste si: