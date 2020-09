Directorii unui liceu din Suceava, internati cu coronavirus. S-ar fi contaminat de la un inspector scolar

Renato Tronciu si Gabriela Cazac se afla in spital, sub tratament de specialitate. Potrivit monitorulsv.ro, acestia prezinta forme simple ale bolii. Si un profesor de sport din acelasi liceu a fost diagnosticat cu COVID-19. Toate cele trei persoane ar fi intrat in contact cu inspectorul scolar general adjunct Mircea Popescu, confirmat si el cu COVID-19.La Colegiul National "Mihai Eminescu" a fost inceputa o ancheta epidemiologica."S-au efectuat un numar de 120 de teste si inca nu avem toate rezultatele. Oricum, toate persoanele care au intrat in contact cu persoanele confirmate pozitiv vor fi chestionate in cadrul anchetei epidemiologice pe care o derulam", a declarat Gabriela Bancila, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, citata de Monitorul de Suceava Autoritatile sanitare si reprezentantii Inspectoratului Scolar urmeaza sa decida si modul in care se vor desfasura in continuare cursurile in unitatea de invatamant, intrucat este deja vorba despre trei cadre didactice confirmate, ceea ce, potrivit normelor in vigoare, ar trece scoala in scenariul rosu, adica pe sistemul de predare online.Citeste si: