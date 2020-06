Directorul Crucii Rosii Neamt a murit de coronavirus

Ziare.

"Am primit cu adanca tristete vestea trecerii la cele vesnice, astazi in jurul orei 12:00, la varsta de 64 de ani, a colegului nostru Florin Piclea, cel care timp de 18 ani a fost directorul Filialei Neamt a Crucii Rosii Romane.Domnul Florin Piclea a fost diagnosticat cu COVID-19 in urma cu trei saptamani, cand a fost internat la Spitalul Judetean Neamt. In urma analizelor efectuate in spital a fost diagnosticat si cu diabet", a transmis, duminica, Ioan Silviu Lefter, director general al Crucii Rosii Romane.Dupa 26 de ani de activitate in domeniul industrial, Florin Piclea a preluat conducerea Filialei Neamt a Crucii Rosii Romane in anul 2002, acolo unde a activat pana in ultima zi."In calitate de director a organizat activitatea umanitara la nivelul judetului Neamt, dezvoltand numeroase activitati in beneficiul celor mai vulnerabile persoane. In aceste momente triste pentru familie, colegi, voluntari si pentru toti cei care l-au cunoscut si pretuit, le adresam tuturor condoleante si ii incredintam de intreaga compasiune a intregului colectiv al Crucii Rosii Romane. Astazi, Crucea Rosie Romana a mai pierdut un membru al marii noastre familii", a mai transmis directorul Crucii Rosii.