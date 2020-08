Directorul executiv al DSP - teste negative la 48 de ore dupa ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19

"Claudia Micu a fost testata in data de 29 iulie 2020, la cererea dumneaei, dupa ce a prezentat o parte din simptomatologia bolii, respectiv durere in gat, iar testul efectuat la Spitalul Judetean Giurgiu a iesit pozitiv.Dumneaei a fost internata la un spital din Giurgiu, dar la doua zile s-a externat dupa ce si-a refacut testul la doua laboratoare diferite si ambele au iesit negative. Acum continua investigatiile medicale sa vada daca a avut vreodata virusul, si in aceasta situatie ar fi primul caz cand o persoana se vindeca in doar doua zile, sau daca primul test a fost fals pozitiv", a declarat luni, pentru AGERPRES, prefectul judetului Giurgiu, Aneta Matei.Potrivit informatiilor oferite de la DSP Giurgiu la data in care Claudia Micu a fost confirmata pozitiv, din ancheta epidemiologica a reiesit faptul ca ea nu a fost contact direct cu nicio persoana confirmata pozitiv cu virusul SARS-COV-2, nu se cunosteau imprejurarile in care s-a infectat si se banuia o transmitere comunitara.Totusi, directorul adjunct si inca un medic din cadrul DSP Giurgiu, care au fost contacti apropiati, au fost plasati in carantina la domiciliu pentru 14 zile, conform legii, din prima zi in care testul directorului executiv al DSP Giurgiu a iesit pozitiv.