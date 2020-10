Directorul Filarmonicii de Stat din Targu Mures a murit. Dirijorul Vasile Cazan era internat la ATI in urma infectarii cu noul coronavirus

"A avut intotdeauna un cuvant bun pentru toata lumea si intr-un mod tipic cetatenilor mai in varsta din Targu Mures se exprima intotdeauna in limba materna a persoanei cu care vorbea. Umanitatea sa, iubirea cu care se adresa catre toata lumea erau depasite doar de dragostea sa pentru muzica. A fost un om adevarat.Vasile Cazan a condus Filarmonica de Stat Targu Mures mai bine de 20 de ani, dar a fost mult mai mult decat un director, a fost un adevarat mentor care a crescut mai multe generatii, insuflandu-le dragostea pentru muzica. Vom pastra memoria lui pentru totdeauna. Dumnezeu sa te odihneasca in iubirea sa, domnule director!", a aratat presedintele Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc, pe pagina sa de Facebook Dirijorul Vasile Cazan s-a nascut la Targu Mures in anul 1952, a studiat vioara, viola si pianul la Targu Mures si a absolvit Academia de Muzica ''Gheorghe Dima'' din Cluj-Napoca, unde a studiat dirijatul coral cu profesorii Dorin Pop si Florentin Mihaescu, perfectionandu-se ulterior si cu maestrul Marin Constantin.A participat la cursuri de perfectionare pentru dirijat orchestra la New York, cu dirijorul Laszlo Halasz de la Conservatorul Julliard, care a fost asistent al dirijorilor Arturo Toscanini si Bruno Walter la Metropolitan Opera din New York.Vasile Cazan era, din anul 1990, dirijorul Corului Mixt al Filarmonicii din Targu Mures, iar din 1998 era si directorul Filarmonicii de Stat din Targu Mures.In anul 2012, Institutia Prefectului - Judetului Mures i-a acordat cea mai inalta distinctie a judetului, "Fibula de la Suseni", iar in anul 2015, Primaria Targu Mures i-a conferit distinctia "Pro Cultura".