Directorul Gospodaririi Comunale Arad, internat cu COVID-19, a murit la 40 de ani. Barbatul nu avea comorbiditati

Reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad au declarat duminica, pentru Agerpres, ca Tiberiu Ciul a fost internat in 24 decembrie, dupa ce a fost confirmat infectat cu SARS-CoV-2 si a dezvoltat simptomatologie asociata COVID-19.Medicii spun ca ultimul test PCR, efectuat in 7 ianuarie, a iesit negativ, insa plamanii pacientului erau deja foarte afectati de boala, iar sambata barbatul s-a simtit brusc rau si a decedat in cursul noptii.De cativa ani, Tiberiu Ciul conducea Gospodarirea Comunala, o societate aflata in subordinea Primariei Arad, iar inainte a fost director general al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arad.