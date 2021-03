Directorul OMS: "Pandemia a provocat mai multe traume in masa decat Al Doilea Razboi Mondial". Cati ani va mai avea impact asupra sanatatii mintale

"Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, lumea a suferit traume in masa , deoarece razboiul a afectat multe, multe vieti. Si acum, cu aceasta pandemie COVID-19, cu o magnitudine mai mare, au fost afectate mai multe vieti.Aproape intreaga lume este afectata, fiecare individ de pe suprafata lumii a fost, de fapt, afectat. Atunci cand exista traume in masa, acestea afecteaza comunitatile pentru multi ani de acum inainte", a declarat directorul general al OMS, potrivit CNBC, citat in Mediafax.ro Adjunctii directorului au mai declarat ca accentul ar trebui sa cada pe sanatatea mintala a oamenilor si ca lumea se afla inca in "faza acuta" a pandemiei, in care virusul ucide zeci de mii de oameni saptamanal.