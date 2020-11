Directorul OMS: "Nu putem negocia cu COVID-19 si nici nu putem inchide ochii si spera ca va disparea"

"Nu putem negocia cu COVID-19 si nici nu putem inchide ochii si spera ca va disparea", a spus el in discursul de deschidere a adunarii generale anuale a OMS, care se desfasoara virtual in aceasta saptamana.Comunitatea internationala trebuie sa regaseasca "urgenta simtului binelui comun", a declarat seful OMS, el insusi in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana testata pozitiv."In acest sens, ii felicitam pe presedintele ales (al SUA) Joe Biden si pe vicepresedintele ales Kamala Harris", a spus el, dupa ce a transmis inca de duminica felicitari prin postari pe Twitter "Suntem nerabdatori sa lucram in stransa colaborare cu administratia lor", a adaugat el.Biden a anuntat crearea de luni a unei celule de criza asupra coronavirusului, care a contaminat aproape 50 de milioane de persoane in intreaga lume, dintre care aproape 10 milioane numai in SUA.Presedintele ales si-a reafirmat dorinta ca SUA sa se realature OMS, dupa ce rivalul sau republican Donald Trump a minimalizat mereu pandemia si a anuntat retragerea Washingtonului din aceasta agentie specializata a ONU. Trump a calificat OMS drept o "marioneta" in mainile Chinei, careia i s-ar fi permis sa acopere amploarea pandemiei la inceputul anului, ceea ce ar fi dus la raspandirea coronavirusului in intreaga lume."Poate ca suntem obositi de COVID-19. Insa ea nu s-a saturat de noi", a mai sustinut seful OMS in discursul sau."Da, ataca persoanele cu o stare de sanatate mai proasta. Dar vizeaza de asemenea si alte slabiciuni: inegalitatea, diviziunea, negarea, iluziile si ignoranta deliberata", a adaugat el.Tedros Adhanom Ghebreyesus a subliniat de asemenea ca virusul nu tine cont de "retorica politica sau de teoriile conspiratiei". "Singura noastra speranta sunt stiinta, solutiile si solidaritatea", le-a transmis el celor 194 de tari membre ale organizatiei."Este momentul ca lumea sa se vindece - de ravagiile acestei pandemii si de diviziunile geopolitice care nu fac decat sa ne impinga si mai mult in prapastia unui viitor nesanatos, nesigur si injust", a afirmat Tedros Adhanom Ghebreyesus.Alte tari nu au sprijinit acuzatiile lui Trump, insa au existat multe guverne care au facut apel la un proces de analiza si reforma in cadrul OMS in contextul pandemiei. Iar aceasta saptamana va fi ocazia pentru diplomati sa discute despre reforma OMS, pentru ca organizatia sa devina mai rapida si mai eficienta in fata provocarilor actuale, intre care si pandemiile."Suntem angajati sa invatam permanent, sa ne perfectionam permanent si sa dam socoteala permanent", a declarat el, adaugand ca sunt depuse eforturi in prezent pentru ca OMS sa devina mai eficienta si mai putin birocratica.Cu toate acestea, a subliniat el, este nevoie de cresterea semnificativa a finantarii, in contextul in care asteptarile statelor membre sunt tot mai mari. "Bugetul nostru anual este egal cu cat cheltuie lumea pe produse din tutun in fiecare zi", a spus el.Aceasta adunare generala, programata sa dureze pana sambata, a fost relansata la cateva luni dupa o prima parte de doua zile in mai, concentrata asupra pandemiei.Luni, tarile membre ale OMS au refuzat ca adunarea mondiala a sanatatii sa dezbata acordarea statutului de observatori reprezentantilor Taiwanului, pe care China il considera ca facand parte integranta din teritoriul sau.SUA si alte tari preseaza OMS macar sa acorde din nou Taiwanului statutul de observator de care acesta se bucura pana in 2016. Pandemia a facut si mai presante aceste apeluri, in contextul in care insula are rezultate remarcabile in lupta impotriva COVID-19, cu numai sapte morti si mai putin de 600 de infectari confirmate.Citeste si: