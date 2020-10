Directorul Seminarului Teologic din Dorohoi, preotul Constantin Muha, a murit in urma infectiei cu noul coronavirus

Informatia a fost confirmata de directorul Directiei de Sanatate Publica Botosani, Monica Adascalitei.Potrivit acesteia, preotul in varsta de 52 de ani s-a stins din viata intr-o clinica din Iasi, unde a fost transferat in cursul zilei de miercuri.Constantin Muha ar fi fost diagnosticat cu SARS-CoV-2 saptamana trecuta, dupa ce ar fi prezentat simptomele specifice bolii.Si Inspectoratul Scolar Botosani a transmis un mesaj referitor la decesul parintelui."Mai bine de 25 de ani, Parintele Constantin Muha a fost directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sfantul Ioan Iacob" din Dorohoi, timp in care institutia scolara pe care a condus-o a evoluat si s-a transformat continuu intr-o comunitate educationala unita si frumoasa, demonstrand in permanenta ca "omul sfinteste locul".A plamadit, dupa exemplul sau, un colectiv didactic de valoare, axat pe principiile etice si morale ale dascalului cu vocatie, considerand in permanenta ca profesorii trebuie sa formeze elevii pentru viata. Dragostea pentru meserie, pasiunea si sacrificiul de sine, statornicia in familie, iubirea pentru oameni, au fost ridicate la rang de credinta de preotul profesor Constantin Muha"se arata pe pagina de Facebook a ISJ Botosani."Scoala botosaneana este astazi indoliata si trista. Un om de o mare generozitate, modestie si discretie a devenit o frantura din vesnicia timpului. A calauzit cu dragoste si profesionalism pasii multor generatii de liceeni, dar si sufletele credinciosilor pe care i-a mangaiat cu o privire blanda, cu o vorba, cu un sfat.Transmitem intreaga noastra compasiune familiei indoliate, rugandu-ne la Dumnezeu sa-i dea bunului nostru coleg odihna vesnica!", a mai transmis Inspectoratul Scolar.Numarul deceselor generate de COVID- 19 a ajuns la Botosani la 120.Citeste si: