Directorul Spitalului de Pediatrie Sibiu: Ar trebui testati pacientii fara a-i interna in spital

"Ce cred ca ar trebui imbunatatit in acest moment? Ar trebui gasita o modalitate de a testa pacientii fara a-i interna in spital. Asta ar insemna insa ca medicii din scoli sau medicii de familie sa aiba posibilitatea sa prescrie teste COVID, sa le parvina rezultatele si sa se ocupe ei de evaluarea pacientilor si de urmarirea lor. Ar insemna, desigur, un mare ajutor pentru spitale , care ar putea sa se ocupe de restul patologiilor. Dar acest lucru nu a fost perfectat, in mare parte datorita noutatii acestui virus si a contagiozitatii lui, motiv pentru care toate tarile au preferat sa trimita pacientii spre spitale pentru a avea un control epidemiologic mai bun al imbolnavirilor. Ar fi riscant sa ii lasam pe pacienti nesupravegheati deoarece infectia s-ar transmite necontrolat si ar genera si mai multi bolnavi", a declarat Camelia Grigore.Potrivit acesteia, pana in prezent, Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu a facut fata numarului de pacienti suspecti si confirmati cu noul coronavirus."Cum ne descurcam cu toti pacientii care vin ca suspecti de COVID? Conform definitiei de caz, orice pacient cu febra, tuse, dureri in gat sau diaree nelegata de alimentatie este suspect. In Pediatrie, majoritatea copiilor vin cu aceste simptome. Pentru a creste numarul de paturi disponibile, am mutat sectia de Boli Infectioase in locatia de pe str. Pompeiu Onofreiu, unde aveam mai multe saloane, si pana acum am reusit sa internam toti pacientii, asta si pentru ca numarul copiilor nu a fost, pana in acest moment, foarte mare. Testul molecular se face in laboratorul spitalului nostru, astfel ca pacientii nostri au prioritate la testare. In acest moment reusim sa asiguram un rulaj corespunzator al pacientilor si sa nu aglomeram sectia de Boli Infectioase", a aratat directorul Camelia Grigore.Conform medicului, unii pacienti sunt nemultumiti ca "evaluarea" dureaza 24-48 de ore si doresc sa fie testati fara internare."Ce ii nemultumeste pe pacienti este faptul ca 'evaluarea' dureaza 24-48 de ore si intreband un pacient nemultumit ce si-ar dori, raspunsul acestuia a fost sa existe posibilitatea testarii fara internare. (...) Trebuie sa inteleaga toti pacientii ca testul molecular COVID este un test special, care se executa cu o metoda laborioasa de lucru. Exista si teste rapide, care identifica tot din exudat nazofaringian antigenul viral, dar care nu au aceeasi sensibilitate. Testele care evidentiaza anticorpii nu sunt utile decat dupa minim 7 zile de boala, atunci cand organismul a avut timp sa reactioneze la boala prin producere de anticorpi", a explicat Camelia Grigore.Ea a mai spus ca tot mai multi parinti evita sa mai mearga la spital cu copilul, pentru a fi consultat, si prefera medicii de familie, daca minorul nu este suspect de COVID-19, dovada ca a scazut numarul de consultatii si internari cu 33%."Cum gestionam celelalte patologii? Adresabilitatea populatiei a scazut mult, pacientii se tem sa vina la spital, astfel ca bilantul primelor 9 luni, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata o scadere a numarului de consultatii si internari la nivelul intregului spital cu 33%. Pe langa teama populatiei exista si cauze obiective - sunt permise consultatii in ambulator doar cu programare pentru a distanta pacientii, a asigura igiena dupa fiecare consult, deci numarul consultatiilor programate e mai mic", a declarat Camelia Grigore.Cea mai mare grija a conducerii Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu este ca personalul sa nu se infecteze, pentru a putea trata copiii bolnavi."Care este dorinta mea cea mai mare in acest moment? Sa nu se imbolnaveasca personalul medical, deoarece nu avem cu cine sa-l inlocuim. Fiind Spital COVID de faza II suntem mereu in zona de risc epidemiologic ridicat. Suntem mereu atenti la respectarea stricta a masurilor de protectie individuala deoarece dusmanul e invizibil si personalul deja obosit si stresat, iar numarul de bolnavi creste accelerat", a adaugat Grigore.Potrivit sursei citate, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, in Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu au fost tratati peste 140 de copii pozitivi, din cateva sute care au fost suspecti de aceasta boala. Au existat copii care au fost pozitivi si peste o luna de zile."Din experienta noastra, la copiii pe care i-am avut internati, durata medie de pozitivitate a fost de 22 de zile, avand si cazuri care au ramas pozitivi si peste 30 de zile", a subliniat Camelia Grigore.