Directorul Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, infectat cu SARS-CoV-2

"Dragi prieteni, de mai bine de o jumatate de an, in calitate de manager al unui spital suport Covid, am facut tot posibilul ca impreuna cu echipa pe care o coordonez la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu sa ajutam cat mai multi pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2. Incepand de astazi, trec de cealalta parte a baricadei, fiind eu insumi in postura de pacient Covid. Sa ne ajute Dumnezeu sa depasim cu bine aceasta perioada dificila", a scris Cristian Roman, pe pagina personala de Facebook CITESTE SI:Spitalul de Pneumoftiziologie are 60 de locuri pentru pacientii COVID-19, toate fiind in prezent ocupate.Judetul Sibiu ramane pe primul loc in Romania cu cea mai mare rata de infectare, de 9 la mia de locuitori, iar in municipiul Sibiu, care se afla in a doua zi de cand a intrat in vigoare carantina, rata a crescut la 13,63 la mia de locuitori, a informat Prefectura.