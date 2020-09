Scoala din Arad, inchisa la o zi de la inceperea anului scolar. Directorul a fost depistat cu COVID-19

Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Arad, Marius Gondor, a declarat ca directorul unitatii de invatamant l-a sunat marti dimineata sa il anunte ca luni seara a primit rezultatul testului, care a confirmat ca are COVID-19.Directorul a avut simptome de boala inca de sambata, astfel ca si-a facut un test, iar luni nu a participat la deschiderea anului scolar, pentru a nu isi pune in pericol colegii sau pe copii."Totusi, domnul director a intrat in contact cu angajati ai scolii inainte sa aiba primele simptome, pentru ca in cursul saptamanii trecute, pana vineri inclusiv, a fost zilnic la scoala pentru a face pregatirile pentru inceperea cursurilor. Astfel, am decis sa nu mai deschidem scoala in aceasta dimineata, iar cursurile se vor desfasura online in urmatoarea perioada. Am anuntat Directia de Sanatate Publica, care face o cercetare epidemiologica, iar Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta se va intruni pentru a confirma decizia noastra de a trece scoala in scenariul rosu", a declarat seful ISJ.Scoala din Zadareni are peste 200 de copii din ciclurile primar si gimnazial.Marti dimineata, in judetul Arad, 302 scoli se aflau in "scenariul verde", 112 sunt in "scenariul galben" si 25 in "scenariul rosu", dintre care doua nu din cauza pandemiei, ci pentru ca lucrarile de reabilitare nu permit organizarea cursurilor in cladirile respective.