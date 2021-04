Sefa sectiei de cardiologie din Spitalul Judetean Sibiu a murit din cauza COVID-19

"Dragi prieteni, cu mare tristete va anuntam ca dna. Dr. Eminovici Gabriela, medicul sef al Sectiei Clinice Cardiologie I a SCJU Sibiu a pierdut, din pacate, lupta cu virusul Sars-Cov2. Dumnezeu sa o ierte si sa o odineasca in pace!", este mesajul reprezentantilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.Cei de la spital spun ca victima era un cardiolog de exceptie."S-a stins din viata un cardiolog de exceptie, cu o pregatire deosebita si cu o reala vocatie, iar medicina sibiana este de astazi, mai saraca, pierzand un profesionist desavarsit. Dna. Dr. Gabriela Eminovici s-a dedicat permanent meseriei si pacientilor pe care i-a ingrijit cu devotament si empatie si va ramane mereu atat in inimile colegilor sai cat si in inimile pe care le-a tratat si le-a dat sansa la viata", au mai spus cei de la spital.La finalul mesajului, cei de la spital le recomanda tuturor sa se vaccineze."Pandemia Covid-19 mai face o victima in randul personalului medical care, mai mult decat oricine, este supus permanent riscurilor. Tocmai de aceea, subliniem inca o data ca este in puterea noastra, a tuturor, sa contribuim la limitarea numarului de infectari si a cazurilor grave, prin vaccinare", au precizat reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu.Doctorul Gabriela Carmen Eminovici a fost internata inca din data de 20 aprilie, fiind diagnosticata cu SARS - CoV-2. Initial, a ajuns la Boli Infectioase si se declara recunoscatoare colegilor sai pentru daruire si implicare.Apoi, cand starea de sanatate s-a agravat, a fost transferata la Anestezie si Terapie Intensiva Modular COVID, din cadrul Spitalului Judetean Clinic de Urgenta Sibiu. Intre timp, insa, familia medicului cardiolog a facut o solicitare la Ministerul Sanatatii pentru transfer la un spital din Germania, solicitare care nu a fost aprobata, pe motiv ca proceduri similare pot fi oferite si in spitalele din Romania.De miercuri, 28 aprilie, pe retelele de socializare s-a demarat o ampla campanie de strangere de fonduri de catre colegi si apropiati pentru strangerea a aproximativ 40.000 de euro - costuri care implica transportul asigurat de echipa germana, cu echipamentele necesare.