Tratamentul atipic aplicat de o doctorita bolnavilor de COVID-19. Colegiul medicilor: "Nu va fi sanctionata, insa nu suntem de acord cu afirmatiile date in presa"

Publicatia national.ro a publicat un articol intitulat "Un medic roman face minuni. 100% vindecati de Covid".In interviul acordat de doctorita, aceasta spunea ca:"Eu ma duc pe medicatia mea clasica, ieftina, care include si Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide. Este singurul antibiotic cu tropism (proprietate de a se localiza in anumite organe) viral.Sunt doar trei antibiotice in clasa macrolidelor, eritromicina, pe care toata lumea o stie, azitromicina si claritromicina. Mie nu-mi place azitromicina, pentru ca este o copie mai slaba a claritromicinei.Eu am lucrat in niste studii clinice foarte interesante pe pneumonii si acolo am invatat despre tropismul viral al claritromicinei, acolo am invatat rolul antiinflamator al claritromicinei, pe care nu il are niciun antibiotic. Si de 10 ani lucrez cu acest antibiotic in pneumonii virale si atipice.Pe mine m-a prins perfect pandemia si m-am dus ca si tratament etiologic pe claritromicina. Sigur ca, pe langa acest antibiotic, mai sunt cateva tratamente adjuvante, ca ea singura nu face fata. Este o schema de tratament care imi apartine", a povestit medicul Flavia Grosan.Pneumologul a mai precizat ca oxigenul in exces inhiba creierul. "Eu aici nu am fost de acord cu ei deloc, cu dozele foarte mari de oxigen pe care le administreaza, cu 20 de litri ii baga in acidoza, in edem cerebral.Pentru ca ei nu sesizeaza ca oxigenul tine saturatia, dar creste in acelasi timp dioxidul de carbon in creier si fac edem cerebral si mor"."Eu nu dau heparina pentru ca mi-e frica sa nu faca hemoragie alveolara, pentru ca pacientii intra pe picioarele lor si se degradeaza extraordinar de repede, in 3-4 zile ei sunt in ATI", a mai aratat medicul.Doctorita a mai spus ca administrarea Kaletrei si a Codeinei in Covid este considerata o mare greseala pentru ca acestea agraveaza boala. "Norocul a fost cu cateva asistente, pe care eu le consider eroine, faceau cu ochiul bolnavilor sa nu ia Kaletra si sa arunce medicamentele. Apoi intrau doctorii in salon si intrebau de ce nu au diareee si de ce se simt bine pacientii. Aceste asistente au salvat viata bolnavilor.Le mai dau in spitale si Codeina sa opreasca tusea si toate secretiile raman in plamani, ei zic ca sunt cheaguri, eu zic ca sunt secretii inflamatorii, saturatia incepe sa scada, devin agitati ca nu pot respira, ii sedeaza, ii pun pe masca si dupa care Dumnezeu cu mila", a mai afirmat medicul Flavia Grosan.Referitor la aceasta schema de tratament folosita de doctirita Flavia Grosan din Oradea dar si la afirmatiile ei care acuza tratamentul acordat de medici in spitale, Dr Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina, spune ca este mai bine sa fie urmat protocolul Ministerului Sanatatii."Trebuie urmat protocolul national, care este actualizat conform cu noile date care apar pe plan mondial", a precizat doctorul Geanta pentru Ziare.com.Colegiul medicilor Bihor s-a sesizat si a chemat-o pe doctorita sa dea explicatiii pentru declaratiile facute in presa referitoare la tratamentul anti-COVID acordat in spitale.Presedintele CM Oradea a precizat ca medicul nu risca nicio sanctiune, insa va trebui sa lamureasca aspecte referitoare la declaratiile privind schema natioanala de tratament."Noi am invitat-o pe doamna doctor luni (22 martie), la sediul colegiului, la Comisia de Ancheta, pentru ca nu suntem de acord cu afirmatiile date de doamna doctor in presa nationala.Toata medicatia dansei este foarte corecta, nu avem nicio plangere din punct de vedere profesional pentru doamna doctor, pentru ca dansa trateaza la cabinetul privat, online si telefonic, pacienti cu forme usoare si medii de COVID-19.Insa de aici si pana a ajunge sa spui ca activitatea medicilor din spitale este incorect efectuata, ca pacientii care ajung in terapie intensiva sunt intoxicati cu oxigen si asa mai departe, este totusi o cale.Protocolul national dat de Ministerul Sanatatii da o posibilitate foarte mare ca medicul curant sa decida exact care este tratamentul pacientului in functie de starea acestuia, de evolutia bolii.Nu cred ca ne putem permite noi ca simpli specialisti pe o anumita specialitate sa contestam un protocol national sau protocoalele internationale.Acest aspect dorim sa discutam cu doamna doctor. Nu risca nicio sanctiune. O sa discutam cu ea si speram sa ajungem la un consens", a explicat pentru Ziare.com medicul Carmen Pantis, presedintele Colegiului Medicilor Bihor.Presedintele CM spune ca nu a avut plangeri din partea pacientilor si ca, din contra, exista un val mare de simpatie pentru doctorita respectiva."Ea nu a dat o schema de tratament, a spus ca este strict secret, este schema ei privata si ne bucuram daca reuseste sa trateze pacientii cu forme usoare si medii de COVID. Insa pacientii cu forme grave trebuie sa mearga la spital pentru ca altfel ar putea ajunge atat de grav incat nu vor ai putea fi salvati.Nu am avut nicio plangere din partea niciunui pacient. Exista un val mare de simpatie pentru doaman doctor.Sunt foarte multi pacienti care depun marturie ca au fost tratati bine, insa, repet, nimeni nu-i contesta calitatile de pneumolog, dar aceasta infectie cu SARS-COV-2 este o boala imprevizibila cu o evolutie imprevizibila, iar astfel de mesaje de genul "stati acasa, nu mergeti la spital, o sa va imbolnaviti mai rau in spital, nu sunt corect transmise, mai ales de un coleg, membru al Colegiului Medicilor cu drept de libera practica.Flavia Grosan este medic pneumolog-bronholog si are pana acum aproape o mie de pacienti Covid vindecati fara o zi de spitalizare, doar cu medicatie. Covidul este o pneumonie, una atipica, dar pneumonie, si trebuie tratata ca atare", a mai precizat dr. Carmen Pantis.Cu o zi inainte, presedintele colegiului Medicilor din Bihor, a declarat pentru publicatia locala ebihoreanul.ro ca: "in realitate, exista numeroase persoane care, dupa ce au fost la cabinetul privat al doamnei dr. Grosan, au ajuns in stare grava la Spitalul Municipal din Oradea. Cum sa pretinzi ca ai vindecat 100% o mie de oameni si tu stii ca pacientii tai ajung in stare grava in spital?"."Nu poti spune "Hai la mine ca va dau sanatate si viata!", asta spune un vraci, si ca ceilalti medici sunt criminali. Sa negi toate protocoalele medicale, sa spui ca nu ai nevoie de heparina pentru tratarea cheagurilor si de oxigen este un derapaj profesional grav, ofensator pentru ceilalti medici si vatamator pentru pacienti, carora li se induce neincrederea in medici", a aratat dr. Pantis pentru presa locala.La aceasta situatie, medicul Flavia Grosan a reactionat pe pagina sa de Facebook ca nu i s-a dat dreptul la opinie."Vin vremuri grele pe capul meu. Foarte multe cazuri au ajuns in spital cica. De vreo trei stiu.La fel cum stiu cum au intrat in spital. Afebrili si cu saturatie agreabile si care dupa 3 saptamani tot acolo sunt. Ei, acum nimeni nu-i perfect. Mai sunt si rateuri in viata.Prieteni, ce rateuri am mai dat?Ca de obicei nu am avut nici un drept la opinie. Imi pare rau ca nu am ajuns la Ciutacu. Aveam programate cateva onlinuri. Adica ceea ce stiu sa fac binisor", a scris doctorita pe facebook.Postarea a primit zeci de mii de aprecieri si sute de distribuiri."Nu va faceti griji, Dumnezeu vegheaza! Toate mizeriile astea care apar vor avea efect de bumerang...Ele sunt dovada faptului ca sunteti o voce importanta, un medic de valoare si ca aveti dreptate in ceea ce sustineti, iar asta ii sperie...Dupa cum vedeti toti specialistii de valoare care nu au uitat de datoria morala de a spune adevarul cu orice pret, care incearca sa releve absurdul si minciuna si emit teorii corecte si bine fundamentate stiintific, sunt terfeliti si discreditati...Dar cand binele si adevarul vor triumfa in cele din urma, dumneavoastra veti fi ramas cu constiinta curata si sufletul impacat ca ati salvat mii de vieti, iar toti acesti psihopatii care au orchestrat macelul asta si complicii lor, (inclusiv medicii care au uitat de juramantul lui Hippocrate) vor fi condamnati pentru genocid! Amin!Va multumim ca luptati pentru noi toti!", se arata intr-un alt comentariu.Potrivit presei locale dr Flavia Grosan a fost directoare a vechiului Spital TBC la mijlocul anilor 2000. Ulterior a fost angajata a Spitalului Municipal din Marghita. In urma cu patru ani s-a retras din sistemul sanitar public in urma cu aproximativ patru ani, iar de atunci detine un cabinet privat pe strada Iuliu Maniu din Oradea. Pandemia a gasit deopotriva nepregatite autoritatile , dar si sistemul medical romanesc, care a fost suspus unor presiuni fara precedent. Si ca si cum toate acestea nu ar fi fost de ajuns, au existat si medici decisi parca sa submineze eforturile colegilor lor, prin dezinformari si mesaje contradictorii transmise publicului.Printre cei care s-au remarcat in aceasta perioada s-a numarat si Vasile Astarastoae, fost presedinte al Colegiului Medicilor din Romania si fost rector al Universitatii de Medicina si Farmacie din Iasi, membru al mai multor organizatii stiintifice nationale si internationale. Desi este medic legist, Astarastoae nu a ezitat sa-i contrazica pe epidemiologi si pe expertii in sanatate publica.