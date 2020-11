Doctorul Anthony Fauci avertizeaza ca pandemia de coronavirus ar putea deveni ''mult mai grava''

Intr-un interviu acordat CNN, Fauci a spus ca tara trebuie sa "dubleze" masurile de sanatate publica, inclusiv purtarea mastii si distantarea fizica, sau "ar putea deveni mult mai grav".Comentariile sale vin in contextul in care SUA inregistreaza o crestere sustinuta a numarului de infectare cu noul coronavirus, cu medii de peste 100.000 de infectii raportate pe zi.Pandemia a afectat deja puternic SUA, mult mai rau decat multe alte tari, cu aproape 240.000 de decese.Fauci a declarat ca in timp ce vestile despre eficacitatea vaccinurilor in stadiu avansat de testare sunt foarte incurajatoare - primele doze fiind disponibile probabil in decembrie - tara nu poate "renunta" la distantarea fizica.Luni, SUA au depasit 10 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cresterea numarului de cazuri este raspandita pe tot teritoriul SUA, situatia fiind deosebit de grava in Minnesota, Illinois si alte state din nord.In orasul New York, care a reusit sa-si controleze rata de infectare dupa ce in primavara a devenit epicentrul national al focarului, primarul Bill de Blasio le-a cerut locuitorilor sa previna un al doilea val "periculos de aproape" si o potentiala carantina.Expertii sanitari sunt ingrijorati ca racirea vremii si faptul ca oamenii vor petrece mai mult timp in spatiile inchise vor face ca virusul sa se raspandeasca mai rapid.