Doctorul Fauci, anunt ingrijorator despre SUA: "Situatia chiar nu e buna"

Intr-o conversatie transmisa in direct pe internet cu seful Institutelor Nationale de Sanatate, Francis Collins, dr. Fauci a avertizat ca 'este o situatie grava de care trebuie sa ne ocupam imediat' si ca Statele Unite se confrunta in continuare cu primul val de infectari. El a afirmat ca tinerii au nevoie de mai multe ingrijiri, deoarece pacientii cu varste sub 40 de ani constituie o parte tot mai mare din totalul cazurilor de coronavirus. Ei pot raspandi virusul, iar tineretea nu asigura protectia impotriva imbolnavirii grave de COVID-19.'Tinerii nu ar trebui sa se simta invulnerabili la consecinte grave (...) Ei se pot imbolnavi foarte rau', a insistat Fauci.In ultimele zile, 14 state americane si-au depasit recordurile de cazuri noi. Numai de la inceputul lui iulie, bilantul facut de ziarul New York Times arata 250.000 de teste pozitive.In statul New York, cu circa 19 milioane de locuitori, cel mai grav afectat de epidemie, s-au inregistrat pana acum aproape 400.000 de cazuri si circa 30.000 de decese, din care doua treimi in metropola. Statele Texas si Florida, printre altele, au confirmat intensificari ale epidemiei. Primarul din Miami a revenit asupra unor masuri de redeschidere a economiei si a avertizat ca in curand ar putea fi inchise din nou si plajele.Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, l-a criticat din nou pe presedintele Donald Trump pentru modul in care abordeaza epidemia, refuzand sa poarte masca de protectie si negand pericolul epidemiei, ceea ce 'faciliteaza' si 'incurajeaza' virusul. 'Nu suntem Statele Unite ale negarii. Nu am fost niciodata o natiune care a excelat fiindca refuza sa recunoasca problema', a adaugat el. In statul pe care il conduce, numarul zilnic de cazuri noi a scazut mult in ultimele saptamani, in urma restrictiilor si a regulilor de igiena.Intr-un discurs tinut la sfarsitul saptamanii trecute, cu ocazia Zilei Independentei Statelor Unite (4 iulie), Trump a sustinut, fara a prezenta dovezi, ca 99% din cazurile de coronavirus sunt 'complet inofensive', iar strategica sa de combatare a virusului 'merge bine'.