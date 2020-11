Doctorul Fauci: Restrictiile actuale vor fi necesare si de Craciun. SUA se indreapta spre o perioada dificila a pandemiei de coronavirus

"In urmatoarele doua saptamani din decembrie ne asteptam, din nefericire, la o crestere care se va suprapune actualei cresteri. Nu vreau sa sperii oamenii, vreau doar sa spun ca nu este prea tarziu sa facem ceva", a afirmat Fauci intr-un interviu acordat emisiunii "Meet the Press" de la NBC.Fauci a cerut americanilor sa fie precauti la intoarcerea din calatoriile facute pentru Thanksgiving si sa poarte masca pentru a reduce raspindirea virusului.In timp ce Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a avertizat oamenii in noiembrie sa nu calatoreasca de Thanksgiving, peste 9 milioane de persoane au trecut prin aeroporturi in saptamana de dinaintea vacantei si in weekendul de dupa."Cred ca va trebui sa luam decizii ca natiune, ca stat, oras si familie, pentru ca ne aflam intr-o perioada dificila si vom avea restrictii fata de lucruri pe care ni le-am fi dorit sa le facem, in special in acest sezon al sarbatorilor, pentru ca intram intr-o situatie cu adevarat precara", a spus Fauci.Statele Unite au depasit 13 milioane de cazuri de Covid-19, potrivit datelor John Hopkins University, si cel putin 266.000 de oameni au murit din cauza acestei boli.