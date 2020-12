Doctorul Fauci: "Vom avea suficienta imunitate colectiva la COVID, prin vaccinare, pana in toamna lui 2021"

El a declarat miercuri, intr-o discutie online cu guvernatorul statului California, Gavin Newsom, ca SUA isi vor recapata "o urma de normalitate" in ciuda intarzierilor in campania de vaccinare, citeaza Reuters.Newsom a anuntat ca noua varianta a coronavirusului, despre care este crezut ca a pornit din Marea Britanie, a fost depistata in statul pe care il conduce, la o zi dupa ce Colorado a anuntat un caz similar.Ambii pacienti la care a fost depistata noua varianta nu au calatorit recent, astfel ca e posibil ca aceasta sa se raspandeasca in comunotati.Fauci, numit consilier pe probleme de COVID-19 de viitorul presedinte Joe Biden dupa ce a fost deja membru al celulei de criza a lui Donald Trump , a spus ca este normal ca astfel de virusuri sa sufere mutatii si ca mai multe contaminari cu noua varianta sa apara in tara.Cei care au fost deja contaminati cu SARS-CoV-2 "nu par sa se reinfecteze cu aceasta", a explicat Fauci, care a adaugat ca orice imunitate deja obtinuta "protejeaza fata de aceasta tulpina". El a subliniat ca noile vaccinuri aprobate se vor dovedi la fel de eficiente impotriva ei ca si impotriva formelor dejacunoscute ale virusului.Acelasi lucru este considerat si in cazul unei a doua noi variante, de asemenea mai infectioasa, raportata initial in Africa de Sud, potrivit Centrului de Control si Prevenire a Bolilor (CDC).Presedintele ales Joe Biden a avertizat marti ca ar putea dura ani pana ce majoritatea americanilor vor fi vaccinati, avand in vedere intarzierile in distributia vaccinului. El a cerut Congresului sa aprobe fonduri mai mari pentru acest demers.Fauci a mai declarat miercuri ca este increzator ca erorile initiale in distributia vaccinului vor fi rezolvate. El se asteapta ca imunizarea sa fie disponibila in SUA la cerere pana in luna aprilie."Pana la inceputul toamnei, vom avea suficienta imunitate colectiva astfel incat sa putem reveni la ceva aproape de normalitate - scoli, teatre, evenimente sportive, restaurante", a completat Fauci, caruia i-a fost administrat vaccinul anti-Covid in urma cu o saptamana.Statele Unite au inregistrat pana in prezent peste 19,74 milioane de cazuri de COVID-19 si mai mult de 342.000 de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.