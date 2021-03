De ce valul trei al pandemiei va fi mai dificil. Medic: "Romania aplica metoda de lupta din valul 2, insa ecuatia este diferita"

"Valul 3, favorizat de aderenta oamenilor fata de masurile preventive"

Medicul Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovatie in Medicina , explica cum au actionat autoritatile in Romania, de la inceputul pandemiei pana in prezent.- Romania, ca majoritatea statelor UE, a abordat primul val al pandemiei printr-o strategie de tipul "zero-covid". Lockdown prelungit, de 2 luni, cu scopul de a reduce la maximum numarul de infectari, avand ca obiectiv protejarea sistemului de sanatate (evitarea scenariului Lombardia). Obiectivul "zero-covid" nu a putut fi atins pentru ca SARS-CoV-2 era deja raspandit, iar statele au actionat necoordonat", a explicat Marius Geanta.Despre valul al doilea, medicul spune ca oamenii au invatat sa traiasca cu virusul.- Romania si Europa au invatat ca trebuie sa traiasca impreuna cu virusul, asa ca au renuntat la strategia "zero-covid" din primul val, incercand interventii de sanatate publica tintite (decizii locale, in locul celor nationale) pentru a controla numarul de cazuri, asumand o presiune mai mare pe sistemul de sanatate, in comparatie cu primul val. In aceasta abordare, obiectivul a fost protejarea economiei*, alaturi de preocuparea de a nu fi depasita capacitatea sistemului de sanatate", a explicat Dr. Marius Geanta.- Pana acum, Romania aplica metoda de lupta din valul 2, insa ecuatia este diferita. Cele mai mari probleme le pune tulpina B.117, dominanta in Romania, in fata careia multe state europene au luat deja masuri extrem de restrictive, amintind de valul1.Raspandirea virusului este favorizata in primul rand de aderenta din ce in ce mai scazuta a oamenilor fata de masurile preventive (petreceri private, in cluburi sau in statiunie montane).Fata de valul 2, avem si o veste buna: vaccinarea personalului medical (care va determina scaderea cazurilor de infectare in spitale si ambulatorii) si vaccinarea (desi inca limitata) a personalului din educatie (care va duce la o scadere a cazurilor de infectare in scoli, in comparatie cu valul 2).* protejarea economiei, in sensul explicat de cei mai multi experti in domeniu. Ca medic, opinia mea este mult mai nuantata (si, posibil, irelevanta)** testarea insuficienta si, mai nou, ineficienta (daca vorbim despre secventierea genomica) reprezinta firul rosu al celor 3 valuri. Tebuie sa devenim constienti ca fara un sistem de testare centrat pe preventie, nu pe diagnosticare, implementat unitar la nivel national si care sa includa testare rapida, PCR si secventiere genomica, ne va fi greu sa controlam pandemia", a mai explicat expertul.