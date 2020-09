Doctorul Ovidiu Bajenaru, seful clinicii de Neurologie de la Spitalul Universitar, a murit din cauza coronavirusului

Medicul neurolog avea 63 de ani, potrivit Stirile PROTV Nascut in 1957, Ovidiu Bajenaru era absolvent al Facultatii de Medicina - UMF "Carol Davila" Bucuresti, el ajungand, in 2000, prodecan al Facultatii "Carol Davila", post pe care l-a ocupat pana in 2004.Potrivit CV-ului, publicat pe site-ul umfcd.ro, Ovidiu Bajenaru a fost, in perioada 2008-2011, seful Catedrei de Neurologie M028 - UMF "Carol Davila" Bucuresti - Facultatea de Medicina, iar din 2011 a fost Director al Departamentului 6 - Neurostiinte Clinice din UMF "Carol Davila" Facultatea de Medicina, reales in 2015, pana in 2020.Din 2016, Ovidiu Bajenaru, doctor in stiinte medicale, era membru corespondent al Academiei Romane."Tuturor celor cunoscuti, dar mai ales noua, personalului medical al SUUB si, in mod particular, colegilor din Clinica de Neurologie, ne este foarte dificil sa vorbim la trecut despre omul, medicul si profesorul Ovidiu Alexandru Bajenaru.Cu imensa parere de rau, inevitabilul s-a intamplat si d-l profesor Ovidiu Bajenaru nu mai este printre noi, dar spiritul domniei sale va fi prezent in continuare prin urmasii lui profesionali. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a transmis dr. Catalin Carstoiu, managerul Spitalului Universitar din Bucuresti.Citeste si: