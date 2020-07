Doctorul Virgil Musta, despre riscul de infectare cu coronavirus, la strand: "In bazin nu te contaminezi prin apa"

Potrivit medicului timisorean, la stranduri nu exista riscul contaminarii prin intermediul apei. In schimb, sustine doctorul Musta, daca nu se pastreaza riscul de contaminare este foarte mare., a aratat doctorul Musta.La inceputul pandemiei, doctorul Virgil Musta a intocmit o lista de sfaturi menita sa ajute la prevenirea infectiilor. Medicul a explicat atunci care sunt pasii de urmat pentru evitarea contaminarii prin intermediul hainelor sau al pantofilor., este unul dintre sfaturile medicului Musta.Doctorul din Timisoara a mai aratat la inceputul pandemiei si modul in care poate fi evitata contaminarea prin talpa pantofilor. Pentru a evita contaminarea prin talpa pantofului., a fost recomandarea ferma a medicului Musta.Dupa cresterea numarului de cazuri, doctorul Musta a subliniat importanta celor trei reguli de aur: purtarea mastii, distantarea sociala si igiena foarte buna a mainilor. "Ar fi pacat sa dam cu piciorul la tot ce am realizat pana acum", a spus doctorul Musta.