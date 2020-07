DOCUMENT Medicii de la Terapie Intensiva protesteaza impotriva detasarii personalului medical la ATI, la Matei Bals/ Il acuza pe Streianu-Cercel de abuz

"Motivul este unul simplu si cunoscut si Dumneavoastra si Ministerului Sanatatii: de peste 11 ani, ca urmare a abuzului de puterea a Prof.dr. Adrian-Streinu-Cercel, sectia ATI de la IBI Matei Bals este condusa ilegal (cu delegatie) de catre dr.Doina Iovanescu - medic primar de boli infectioase, fara nici un fel de expertiza in specialitatea ATI!", potrivit scrisorii.Societatea Romana de Anestezie-Terapie Intensiva declara urmatoarele:"Dorim sa Va informam asupra faptului ca drept urmare a adresei DSU Nr. 4644485/RA/ 20.07.2020 prin care ati solicitat sprijinul SRATI pentru organizarea Registrului National al Voluntarilor in vederea detasarii personalului medical specializat, pe perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, in spitalele cu deficit de personal, am dispus urmatoarele:1. Afisarea pe site-ul SRATI (www.srati.ro) incepand cu seara zilei de 22.07.2020 a APELULUISRATI catre toti colegii medici si asistente ATI din Romania de a completa Formularul Voluntari ATI 2020 in scopul a deveni Voluntari la dispozitia MS si DSU.2. Afisarea pe site-ul SRATI (www.srati.ro) incepand cu seara zilei de 22.07.2020 a Formularul Voluntari ATI 2020, inclusiv a instructiunilor de completare si trimitere la adresa de mail mihai.stefan@dsu.mai.gov.ro.3. Trimiterea de mailuri care contin cele 2 documente mai sus mentionate catre toata baza de date a SRATI.In acelasi timp, PROTESTAM SI NE OPUNEM ENERGIC impotriva oricarei viitoare forme dedetasare (voluntara sau nu) a personalului de specialitate ATI (medici si asistente) in sectia ATI a Institutului de Boli Infectioase Matei Bals!Situatia, in care in Romania anului 2020, o sectie ATI este condusa de un medic fara nici un fel de pregatire/calificare/ competenta/ atestare in specialitatea ATI (anume Dr.Doina Iovanescu medic cu specialitatea boli infectiose) incalca grosolan NU numai prevederile OM nr. 1500 /2009 privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Activitatii ATI in Romania ci si pe cele ale OM nr.398 / 2019 privind aprobarea Ghidului privind Siguranta pacientului in anestezie-terapie intensiva!".