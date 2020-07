DOCUMENT. Prima localitate plasata in carantina de Guvern dupa ce rata de infectare a depasit trei cazuri la mia de locuitori. Este vorba despre Cartojani din judetul Giurgiu

Ce masuri sunt luate in localitatea aflata in carantina

Secretarul de stat Raed Arafat a semnat ordinul privind instituirea carantinei in aceasta zona."Luand in considerare situatia epidemiologica din judetul Giurgiu, comuna Roata de Jos, localitatea Cartojani, generatat de coronavirusul SARS-CoV -2, care a dus la inregistrarea unui numar de 32 de persoaneinfectate cu virusul SARS- CoV-2 perin transmitere comunitara, in urma anchetei epidemiologice effectuate la fata locului s-au identificat un numar de 37 de persoane care au intrat in contact direct cu unul din cazurile mentionate anterior, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maxima, in circumstante de nerespectare a masurilor legale in vigoare", se arata in Ordinul 4659201/ 22 iulie 20202 privind instituirea carantinei in Cartojani.Potrivit Prefecturii Giurgiu, in zona mai permisa intrarea, respectiv iesirea pentru transportul de marfa, a materiilor prime si resurselor necesare desfasurarii activitatilor economice, precum si aprovizionarii populatiei pe baza documentelor justificative care sa indice scopul si destinatia transportului.De asemenea, este permisa intrarea, respectiv iesirea persoanelor care nu locuiesc in zona carantinata, dar care desfasoara activitati economice sau in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, sanitar veterinar, situatiilor de urgenta, administratiei publice locale, asistentei si protectiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitati publice, energetic, agriculturii, alimentatiei publice, alimentarii cu apa. comunicatiilor si transporturilor.Aici mai este permisa intrarea, respectiv iesirea persoanelor care locuiesc in zona de carantina, care desfasoara activitati in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale, sanitar, sanitar veterinar, situatiilor de urgenta, asistentei si protectiei sociale, serviciilor de utilitate publica, energetic, alimentatiei publice, alimentarii cu apa. comunicatiilor si transporturilor, gospodaririi apelor, doar pentru situatii exceptionale care tin de mentinerea serviciilor publice operationale. In/din zona de carantina este permisa intrarea, respectiv iesirea persoanelor care locuiesc in zona de carantina, dar care activeaza in domeniul agriculturii, pomiculturii, cresterii animalelor si apiculturii, pe baza documentelor justificative emise si certificate de autoritatile competente, care sa ateste natura activitatii, doar pentru desfasurarea acestor activitati. Persoanele mai-sus mentionate vor putea parasi zona de carantina, fie ca urmare a solicitarii angajatorului, fie ca urmare a solicitarii persoanelor in cauza cu aprobarea angajatorului, numai dupa ce obtin aprobarea scrisa a Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Giurgiu.Toate persoanele vor prezenta autoritatilor legitimatia de serviciu sau adeverinta de salariat eliberata de angajator.Persoanele din zona de carantina care necesita asistenta medicala de urgenta in situatii speciale in centre medicale/unitati spitalicesti specializate se pot deplasa conform programarii in intervalul orar 6.00-22.00, cu informarea prealabila a Directiei de Sanatate Publica Giurgiu.Si acestea vor prezenta documente medicale justificative, dovada programarii pentru data in care efectueaza deplasarea si declaratie pe proprie raspundere in care se va preciza traseul deplasarii, mijlocul de transport si datele de identificare ale insotitorului (daca este cazul). Aceste persoane se vor deplasa numai cu mijloace de transport proprietate personala sau proprietatea insotitorului/ conducatorului auto sau cu autospeciale sanitare.In interiorul zonei de carantina este obligatorie purtarea mastii de protectie in toate spatiile publice.Administratorii si detinatorii spatiilor comerciale din zona de carantina au obligatia dotarii acestor spatii cu dispozitive de dezinfectie a mainilor pe baza de alcool Potrivit ordinului, in zona de carantina, primaria comunei Roata de Jos va lua urmatoarele masuri:a) asigurarea dezinfectiei focarelor de infectie din zona de carantina prin intermediul unei firme specializate autorizate, sub indrumarea Directiei de Sanatate Publica Giurgiu;b) colectarea deseurilor si procedurile aplicabile pentru asigurarea functionarii continue a serviciilor de utilitati publice (apa curenta, electricitate etc.);c) distribuirea sacilor menajeri si pubelelor pentru locatiile in care au fost identificate persoane infectate cu COVID-19, deseurile rezultate urmand a fi colectate, eliminate si neutralizate de catre o firma specializata autorizata;d) asigurarea continuitatii aprovizionarii cu alimente si bunuri de stricta necesitate pentru persoanele fara sustinatori sau fara posibilitati de asigurare a subzistentei;e) asigurarea continuitatii aprovizionarii cu medicamente necesare tratamentului uzual al populatiei prin unitatea farmaceutica specifica in analiza de risc;f) punerea la dispozitia persoanelor carantinate a informatiilor detaliate referitoare la masurile de igiena individuala ce trebuie respectate, in contextul epidemiologie existent;g) inventarierea tuturor persoanelor cu domiciliu, resedinta ori adresa declarata in zona de carantina stabilita prin Ordinul Comandantului Actiunii si comunicarea datelor catre CJCCI Giurgiu", se mai arata in comunicat.Inspectoratul Judetean de Politie Giurgiu va stabili rute ocolitoare a zonei carantinate, iar DSP va stabili masuri pentru medicii de familie in vederea monitorizarii atente a diferitelor categorii de persoane cu risc, cum ar fi: femei gravide, persoane dializate, pacienti oncologici etc.