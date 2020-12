Atac cibernetic in Europa: documente legate de vaccinul Pfizer/BioNTech au fost piratate

Agentia Europeana pentru Medicamente, atacata cibernetic

"Este important de notat ca nici sistemul BioNTech, nici cel al Pfizer nu au fost violate in legatura cu acest incident si nu avem cunostinta despre datele personale care au fost piratate", a spus Pfizer intr-un comunicat."Suntem in asteptarea mai multor informatii despre ancheta EMA si vom reactiona in mod corespunzator, in acord cu dreptul european", a continuat compania."Avand in vedere consideratiile esentiale de sanatate publica si importanta transparentei, continuam sa furnizam elemente clare in legatura cu toate aspectele dezvoltarii vaccinului si procesul de reglementare", a adaugat Pfizer., care delibereaza in prezent asupra eliberarii de autorizatii pentru mai multe vaccinuri impotriva COVID-19, a anuntat miercuri ca a fost tinta unui atac cibernetic, fara sa precizeze exact cand a avut loc atacul, nici de catre cine a fost desfasurat.EMA, care controleaza medicamentele din toate cele 27 de tari membre ale UE, urmeaza sa emita cel mai tarziu la 29 decembrie decizia privind o autorizare conditionata a vaccinului Pfizer/BioNTech, deja aprobat in Regatul Unit, Bahrain si Canada.Ciberatacul asupra EMA a avut loc dupa o serie de avertismente in ultimele luni in jurul pirateriei si tentativelor de hacking in legatura cu pandemia de COVID-19, vizand laboratoare si companii farmaceutice occidentale.