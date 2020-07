Documentul transmis de Raed Arafat senatorilor juristi, cu modele de legiferare a carantinei si izolarii, din alte tari europene

Informatiile au fost solicitate sambata de presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc , dupa ce PSD a suspendat lucrarile Comisiei juridice unde era dezbatut proiectul de lege privind izolarea si carantina, adoptat joi seara de Camera Deputatilor.Adoptarea proiectului privind carantina si izolarea a devenit o urgenta in conditiile in care, dupa decizia Curtii Constitutionale, in Romania nu mai exista baza legala pentru internarea obligatorie si carantinarea celor infectati cu coronavirus sau a celor suspecti.Mai mult, peste 500 de astfel de persoane au parasit spitalele si centrele de carantina sau au iesit din izolarea la domiciliu in lipsa bazei legale. Asta in conditiile in care numarul cazurilor de infectare cu coronavirus a cunoscut o crestere accelerata in ultimele zile, sambata inregistrandu-se un record absolut de 698 de bolnavi.Documentul transmis de Raed Arafat senatorilor juristi si consultat de G4Media.ro "Avand in vedere timpul scurt la dispozitie, am reusit obtinerea informatiilor despre mai multe tari si textele legislative din Finalnda, Irlanda. Totodata, am obtinut regulamentul pentru COVID-19 din Marea Britanie si un raport de control referitor la drepturile fundamentale realizat in Austria.Datele pot fi rezumate dupa cum urmeaza, fiind anexate si actele legilsative in limba engleza:Communicable Disease Act 1227/2016Capitol 3: Identificarea persoanelor bolnave si a persoanelor considerate in mod justificabil suspecte de a fi infectate si urmarirea retrospectiva a infectiei;Sectiunea 15: Examinarile sanitare tintite (Targetted health examination);Sectiunea 16: Examinarile sanitare obligatorii (Compulsory health examination);Agentia regionala adminstrativa de stat poate ordona participarea obligatorie la un examen de sanatate..... necesar in prevenirea raspandirii unei boli transmisible cu risc generalizat sau a unei boli suspicionate de a fi cu un risc generalizat.Sectiunea 47: Vaccinarea obligatorie (compulsory vaccination) se impune prin decret al guvernului in cazul necesitatii prevenirii raspandirii unei boli transmisibile cu risc generalizat ce poate dauna substantial vietii si sanatatii populatiei.Capitol 6: Masuri de control a raspandirii infectiilor / Sectiunea 60: CarantinaAlin. 1 prevede carantina ca masura ce poate fi impusa pe o durata de maximum o luna persoanelor suspecte in mod justificabil.Alin. 2 prevede ca masura carantinarii poate fi impusa obligatoriu, impotriva vointei persoanei.Sectiunea 61: Carantinarea bunurilor pentru maximum 2 luni daca nu sunt alte mijloace de decontaminare sau dezinfectie a acestora.Sectiunea 62: Extinderea si terminarea perioadei de carantinaAlin. 1 Medicul poate extinde carantina persoanei pentru inca cel mult o luna si a bunurilor pentru inca cel mult 3 luniSectiunea 63: IzolareaAlin. 1 Medicul responsabil de bolile transmisibile poate ordona ca o persoana sa fie izolata intr-o unitate sanitara pentru maximum 2 luni daca exista suspiciunea justificabila ca persoana este infectata de o boala infectioasa cu risc general.Alin. 2 Medicul poate izola persoana impotriva vointei acesteia.Sectiunea 65: Tratamentul obligatoriuAlin.1 Un profesionist al sanatatii poate administra medicatia prescrisa in pofida obiectiunilor pacientului in vederea prevenirii raspandirii bolii transmisibile cu risc general.Alin. 2 Decizia de administrare a medicatiei in pofida obiectiilor pacientului se ia de medicul responbsabil de bolile transmisibile...Sectiunea 66: Extinderea sau terminarea izolariiAlin. 1 Medicul responsabil poate extinde perioada izolarii cu cate 6 luni daca motivele persistaAlin. 2 Izolarea se termina de indata cand motivele care au stat la baza nu mai exista.Sectiunea 67: Carantina si izolarea intr-un spatiu inchis din afaraAlin. 1 Usa unei camere de carantina sau izolare poate fi inchisa din exterior, cand este necesar sa se previna raspandirea unei boli comunicabile care se transmite pe calea aerului sau a particulelor si prin contact...Alin. 2 Persoanlul trebuie sa asigure monitorizarea si sa poata intra in contact cu pacientul imediat sau pacientul sa intre in contact cu personalul imediatAlin. 3 Decizia de inchidere din exterior a camerei este luata de medicul responsabil de bolile transmisibile.Raport al Agentiei Europene pentru Drepturile Fundamentale, 23 Martie 2020Raportul analizeaza masurile aplicate de guvernul austriac pentru Covid-19Raportul specifica faptul ca, in cazul unui test pozitiv, persoana poate fi obligata sa se carantineze la domiciliu sau la spital (dupa gravitatea cazului).Legea Sanatatii din 1947Partea IV, Bolile infectioase si infectareapunctul 38 .. detinerea si izolarea persoanei care este probabil sursa de infectieAlin. 1 Daca medicul sef este de opinie, dupa examinarea unei persoane, sau in baza unor informatii primite de la un medic inregistrat care a examinat persoana respectiva, ca persoana respectiva este probabil sursa unei infectii, iar izolarea acesteia este necesara pentru oprirea raspandirii infectiei, care nu poate fi izolata eficient la domiciliu, medicul poate ordona in scris detinerea si izolarea persoanei intr-un spital sau alta locatie panaa se convinge ca persoana nu mai este sursa probabila a infectiei.Regulamentele de Protectie Sanitara 2020 (Covid 19)Punctul 4. referitor la Detentia persoanelor de catre Secretarul de Stat sau a unui consultant de sanatate publica prevede:Alin. 1 Acolo unde conditiile A sau B sunt intrunite in relatie cu o persoana "P", Secretarul de Stat sau un consultant de sanatate publica inregistrat pot, in scopul screeningului, al evaluarii si impunerii de orice restrictii sau cerinte sub regulamentul 5, impune asupra persoanei cerinta de a fi detinutaIn regulament, la conditia A, este stabilit faptul ca, in baza suspiciunii rezonabile ca persoana este sau poate fi infectata sau contaminata cu Coronavirus, sau ca exista riscul ca persoana sa contamineze pe altii. La conditia B, se refera la persoanele sosite din afara Angliei nepetrecand perioada de 14 zile in carantina inainte de a sosi.Legislatia permite ca in cazuri specifice de boli infectioase se poate obliga internarea conform informatiilor obtinute prin delegatia permanenta la UE.Se poate forta o persoana sa fie consultata si izolata, iar daca se izoleaza fortat trebuie sa aiba si plan de tratament, conform informatiilor obtinute prin delegatia permanenta la UE."