Dodon sustine ca moldovenii nu au incredere in AstraZeneca: "Daca erau 100.000 de vaccinuri Sputnik in stoc, 100.000 de oameni s-ar fi vaccinat"

Igor Dodon a mai spus ca, daca Vladimir Golovatiuc va fi votat in functia de prim-ministru, exista sanse mari ca la inceputul lunii martie in Moldova sa ajunga 500.000 de doze de vaccin Sputnik V, iar in aprilie sa inceapa campania de imunizare a populatiei generale, potrivit Adevarul.ro "Cu AstraZeneca, cu regret, noi vedem ca nu se misca asa repede . Sunt sigur ca, daca erau 100.000 de vaccinuri Sputnik in stoc, in decurs de 10 zile, 100.000 de oameni se vaccineaza. AstraZeneca sta in stoc nu stiu de cat timp, oamenii se refuza. De aceea, am spus ca trebuie cat se poate de repede tot felul de vaccinuri care sunt sa fie aduse in Moldova, in volum suficient pentru a incepe vaccinarea.Stiti cum as face eu? As aduce cate 100.000 de fiecare - Sputnik, Astra, Pfizer si dam 10 zile si vedem care cel mai mult va fi solicitat. Daca va fi solicitat AstraZeneca, cumparam AstraZeneca, daca Sputnik - cumparam Sputnik", a afirmat Igor Dodon in emisiunea sa online de vineri, conform sursei citate.