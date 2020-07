Doi angajati ai Judecatoriei Ploiesti, confirmati cu Covid-19. Programul cu publicul este suspendat

Potrivit unui comunicat emis, vineri, de Judecatoria Ploiesti, in urma identificarii a doi angajati infectati cu virusul SARS-CoV-2, presedintele instantei a dispus suspendarea programului cu publicul, in perioada 6-17 iulie, la Registratura (depunere inscrisuri si inregistrare cereri de chemare in judecata), Biroul de Informare si Relatii Publice si Biroul Persoane Juridice.De asemenea, pentru perioada mentionata toate programarile efectuate la aceste compartimente se anuleaza."In aceasta perioada compartimentele in cauza continua sa primeasca si sa rezolve solicitarile formulate de justitiabili si de reprezentantii lor prin posta electronica, fax sau telefonic, precum si, pentru persoanele pentru care aceste mijloace nu sunt disponibile, prin posta, in forma scrisa. (...) Pentru a veni in sprijinul justitiabililor care nu au acces la mijloacele de comunicare electronica ori la serviciile postale, se pastreaza cutia postala special destinata pentru depunerea corespondentei/inscrisurilor de catre justitiabili, pozitionata la intrarea in institutie, sub paza personalului din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova. Personalul din compartimentul Registratura va prelua inscrisurile depuse in cutia postala la un interval de 60 de minute, intre orele 8,00 si 15,00. Cererile privind solicitarea de informatii de interes public, conform Legii nr. 544/2001, vor fi formulate exclusiv prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact fiind disponibile pe portalul Judecatoriei Ploiesti", arata sursa citata.