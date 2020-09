Doi judecatori si un grefier de la Judecatoria Braila, confirmati cu COVID-19

Potrivit unui comunicat de presa al Tribunalului Braila, una dintre masurile dispuse dupa confirmarea celor trei cazuri COVID-19 a fost restrictionarea accesului publicului in Palatul de Justitie. Pana in 9 octombrie, va fi permis doar accesul persoanelor citate la sedintele de judecata, in dosarele aflate pe rolul Tribunalului Braila, respectiv al Judecatoriei Braila.Totodata, se suspenda intreaga activitate cu publicul la Departamentele Arhiva, Registratura si Biroul de Relatii cu Presa, din cadrul Tribunalului Braila. Toate documentele se vor depune exclusiv online. Avocatii, lichidatorii judiciari si expertii judiciari vor avea acces la dosarul electronic, acolo unde este posibil, si vor transmite documentele prin fax sau email.Reprezentantiii Tribunalului Braila anunta ca la Palatul de Justitie se va face dezinfectie, prin nebulizare. Astfel, vor fi dezinfectate suprafetele, echipamentul, mobilierul din toate spatiile Palatului de Justie. O actiune similara va avea loc si la Judecatoria Faurei.Pe de alta parte, Directia de Sanatate Publica Braila a demarat o ancheta epidemiologica dupa confirmarea cu noul coronavirus a celor doi judecatori si a unui grefier.