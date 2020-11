Doi militari tineri au murit rapusi de COVID-19

Caporalul Emanoil Radu Voicu s-a stins la Spitalul Militar din Sibiu, la doar 40 de ani, potrivit site-ului stirileprotv.ro. Cunoscutii spun ca era un om foarte optimist. Cu doar o zi inainte, si-a pierdut viata si maistrul militar Aurelian Ion Irimia, in varsta de 46 de ani. Barbatul a murit la Spitalul Colentina din Bucuresti, unde fusese transferat.Cei doi s-au infectat in urma cu cateva saptamani si au luptat din rasputeri cu boala. In ciuda eforturilor medicilor, nu au putut fi salvati, mai arata sursa citata.