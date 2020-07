Doi soti, vanzatori ambulanti de produse traditionale pe litoral, au fost depistati pozitiv cu coronavirus. Dupa aflarea rezultatului, au plecat 700 de km spre Maramures

Ziare.

com

"Pe data de 25 iunie doua persoane s-au prezenta la o unitate medicala privata din Constanta care contra cost face teste PCR persoanelor care doresc lucrul acesta. Le-au fost luate probe. Acestea au fost trimise pentru a fi prelucrate la Bucuresti, la privat. Rezultatul probelor a iesit pozitiv pe data de 26 iunie. Persoanele respective inteleg ca au intrat in posesia rezultatelor tot pe data de 26 iunie si au plecat spre judetul Maramures.Din punctul meu de vedere aici s-a gresit, avand in vedere ca laboratorul de la Bucuresti care a facut aceste probe si a vazut ca rezultatul este pozitiv cred ca avea obligatia sa anunte imediat INSP -ul de doua teste pozitive noi. Apoi unitatea medicala din Constanta care a primit buletinele si le-a inmanat persoanelor, nu stiu exact, sau pe email, dar vazand ca rezultatele sunt pozitive, eu cred ca aveau datorita de a anunta autoritatile. Procedura este una simpla. Se suna la 112 si se raporteaza orice caz nou de coronavirus " a declarat prefectul de Constanta, conform Digi24.ro Dupa 700 de km parcursi, masina in care se afla cei doi soti a derapat si a iesit de pe carosabil."Pe Drumul National 18 s-a produs un accident rutier in care au fost implicati doi maramureseni care se deplasau spre casa din judetul Constanta. Nu au fost persoane ranite sau accidentate. Echipajele de politie si cele medicale sosite la locul producerii accidentului au constatat ca cele doua persoane sunt infectate cu noul Coronavirus.", au declarat autoritatile.