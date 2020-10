Doina Azoicai, epidemiolog: "Trebuie identificate urgent focarele si limitata extinderea lor. Fenomenul este in evolutie si ne putem astepta la cresteri"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"De la sfarsitul lunii septembrie, o data cu depasirea numarului de 2.000 de cazuri, care s-a mentinut constant pentru o perioada de cateva zile, iata, astazi avem depasirea pragului de 3.000 de cazuri, ceea ce ar insemna o incidenta de peste 130 de cazuri la suta de mii de locuitori, in ultimele 14 zile.Ceea ce este alarmant este faptul ca 10,36% din testele care au fost efectuate s-au pozitivat. Este relevant pentru o transmitere comunitara intensa. Trebuie identificate urgent focarele si limitata extinderea lor. Masca ar trebui purtata si in spatiile exterioare daca exista aglomerari de persoane, trebuie continuate masurile de dezinfectie permanenta si evitarea aglomerarilor de persoane.Este un moment in care atat factorii decizionali, cat si populatia, trebuie sa tina cont ca fenomenul este in evolutie si ca ne putem astepta in continuare la cresteri pe care trebuie sa le tinem sub control", a declarat Dr. Doina Azoicai.Autoritatile romane au raportat joi, 8 octombrie 2020, noi date alarmante privind evolutia infectiilor cu SARS-CoV-2. In doar 24 de ore au fost inregistrate 3.130 de cazuri noi de coronavirus si 44 de decese. La ATI sunt internati 607 pacienti. In Bucuresti sunt 549 de cazuri noi la 24 de ore.Citeste si: Situatie critica: a fost depasit pragul de 3.000 de cazuri noi, in 24 de ore. Peste 600 de pacienti sunt la Terapie Intensiva