Dominic Fritz: "E o situatie destul de dramatica pentru ca nu mai sunt paturi in ATI. Carantina nu este un subiect tabu"

Timisoara a depasit 6 cazuri la mia de locuitori, iar primarul Fritz afirma ca a declarat inca din prima zi de la preluarea mandatului ca instituirea carantinei nu trebuie sa fie un tabu. "Fara sa ne asumam decizii si mai grele se pare ca doar prelungim agonia la nesfarsit", considera Dominic Fritz."E o situatie destul de dramatica pentru ca efectiv nu mai sunt paturi in ATI, din ce in ce mai multi cei din paturile non-ATI au forme mai grave de boli, de mai multe ori merg prea tarziu la spital sau suna la medicul de familie prea tarziu cand boala este intr-un stadiu mai avansat", a declarat, vineri seara, la Digi 24, Dominic Fritz.Acesta a precizat ca Timisoara a depasit incidenta de 6 la mie.Intrebat daca se fereste de ideea unei carantine, Fritz a explicat: "Eu nu ma feresc deloc, eu am zis chiar in prima zi cand am devenit primar ca nu trebuie sa fie un tabu o carantina".De asemenea, primarul municipiului Timisoara crede ca sunt necesare restrictii mult mai stricte pentru cateva saptamani."Pentru toate afacerile ar fi mai bine sa se ia masuri mult mai stricte pentru 2-3 saptamani. (...) Fara sa ne asumam decizii si mai grele se pare ca doar prelungim aggonia la nesfarsit, nu reusim sa reducem cazurile ca sa degrevam spitalele si afectam si economia", a mai declarat Dominic Fritz.