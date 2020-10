Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu coronavirus

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Edilul spune ca acum asteapta rezultatul testului facut miercuri, 7 octombrie."Luni m-am intalnit cu o persoana care a aflat aseara ca are Covid-19. Am purtat masca, am pastrat distanta, sunt bine. Dar, ca o masura de precautie si pentru a elimina orice risc, am decis sa ma auto-izolez. Am facut un test azi dimineata si voi ramane acasa, in asteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multa siguranta, la sfarsitul acestei saptamani. In timpul asta voi continua sa lucrez cu echipa mea la pregatirea preluarii mandatului si voi tine intalniri oficiale online. Va tin la curent!", a scris Fritz pe pagina sa de Facebook