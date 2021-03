Tensiuni pe tema carantinei, la Timisoara. De ce se contrazic primarul Dominic Fritz si prefectul Alin Nica

Replica lui Dominic Fritz

Presedintele Consiliului Judetean, liberalul Alin Nica, sustine intr-o postare pe Facebook , ca nu e de acord "cu carantinarea fara discernamant a municipiului Timisoara si a zonei periurbane", potrivit Hotnews.ro Acesta mai precizeaza ca din discutiile cu seful DSU Raed Arafat , cu directorul DSP Timis si cu primarul Timisoarei nu a primit "argumente solide" astfel ca decizia sa "este impotriva unei carantine formale, lipsite de eficienta".In replica, Dominic Fritz spune ca "Alin Nica fabuleaza despre o posibila decizie a primarului Timisoarei de a forta carantina"."Nu pot si nu voi forta nimic. Dimpotriva, cred ca o astfel de decizie trebuie bazata pe un consens larg si pe asumarea responsabilitatii pentru urmari, indiferent de decizie. Nu voi cadea in capcana oportunismului de moment care a tinut si tine Romania pe loc, si o slabeste in momente grele.Cred ca exista argumente extrem de pertinente si pentru, si impotriva unei carantinari. Este o responsabilitate uriasa pe umerii celor peste 40 de membri CJSU. Votul meu il voi da, cu responsabilitate si asumare, dupa ce voi vedea toate datele si voi asculta toate opiniile", a scris Dominic Fritz pe Facebook.Rata de infectare in Timisoara a fost vineri de 7,56.