Donald si Melania Trump, vaccinati in secret, la Casa Alba, in ianuarie

Spre deosebire de Joe Biden , care s-a vaccinat in direct la televiziune, la 21 decembrie, cu cateva saptamani inainte sa se instaleze la putere, Donald Trump nu a mentionat in mod public faptul ca a fost vaccinat. Presedintele Trump si Prima Doamna au fost vaccinati la Casa Alba in ianuarie", a declarat pentru AFP, fara sa faca alte precizari, o sursa apropiata fostului presedinte.Duminica, in primul sau discurs dupa plecarea de la Casa Alba, Donald Trump a apreciat ca "toata lumea ar trebui sa se vaccineze". El a facut aceasta declaratie in pofida faptului ca unii dintre simpatizantii sai sunt deosebit de sceptici fata de vaccinare.Bolnav de covid-19 la inceputul lui octombrie, Donald Trump a fost spitalizat timp de mai multe zile la Spitalul Militar Walter Reed, la periferia Washingtonului.