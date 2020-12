Donald Trump si personalul Casei Albe nu se vor vaccina contra COVID-19 in prima etapa a campaniei

Presa americana scria ca personalul Casei Albe urmeaza sa fie vaccinat in urmatoarele zece zile.Presedintelui in exercitiu, Donald Trump, si vicepresedintele sau, Mike Pence, urma sa li se propuna sa se vaccineze rapid - in cadrul unui program vizand sa garanteze continuitatea Guvernului, a declarat pentru Reuters o sursa apropiata dosarului.Insa Trump a anuntat ulterior ca a solicitat o "ajustare" a proiectului vaccinarii personalului Casei Albe."Oamenii care muncesc la Casa Alba urmeaza sa fie vaccinati mai tarziu in cadrul programului, mai putin in cazul acest lucru este necesar in mod specific", a scris el pe Twitter Donald Trump si sotia sa, Melania Trump, s-au imbolnavit de covid-19, iar el a fost spitalizat timp de trei nopti, la inceputul lui octombrie, cand a primit ingrijiri impotriva covid-19, cu doar cateva saptamani inainte de alegerile prezidentiale. Dupa ce s-a vindecat, Trump s-a declarat "imunizat" impotriva SARS-CoV-2.Un numar de oficiali dela Casa Alba s-a imbolnavit, de asemenea, de covid-19.Reuters scrie ca nu stia imediat daca presedintelui ales Joe Biden , vicepresedintei sale Kamala Harris si altor membri ai echipei democrate de tranzitie avea sa li se propuna sa fie vaccinati.De la inceputul epidemiei, 299.093 de oameni au murit din cauza covic-19 in Statele Unite, care se confrunta cu o intensificare puternica a epidemiei.Acest bilant vertiginos se inregistreaza in contextul lansarii unei vaste campanii de vaccinare in tara, luni.Obiectivul campaniei este vaccinarea unui numar de aproximativ 20 de milioane de persoane pana la sfarsitulanului si a 100 de milioane pana la sfarsitul lui martie."Personalului Casei Albe i se va administra vaccinul un pic mai tarziu in cadrul programului (...). Eu am cerut sa se faca aceasta ajustare. Vaccinarea mea nu este programata, dar abia astept sa o fac la momentul oportun. Multumesc!", a scris trump de Twitter.Cu doar cateva ore mai inainte, noteaza cotidianul The New York Times (NYT), Trump anunta, din contra, ca administratia a prevazut ca agentilor si sa li se propuna vaccinarea rapid.Potrivit NYT, motivul acestei razgandiri a lui Trump era necunoscut iimediat.Statele Unite au devenit cea de a sasea tara - dupa Regatul Unit, Canada, Bahrain, Arabia Saudita si Mexic - care a aprobat vaccinul aliantei americano-germane Pfizer BioNTech.Vaccinarea in Statele Unite urmeaza sa inceapaluni in statul american Kentucky.Citeste si: Persoanele care calatoresc in Grecia trebuie sa faca un test pentru COVID-19. Ce masuri se mai aplica