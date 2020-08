Donald Trump si-a vizitat fratele mai mic internat intr-un spital din New York

Trump avea masca pe fata cand a intrat la spitalul Presbyterian din New York, unde a stat aproximativ 45 de minute, relateaza BBC.Presa americana scrie ca Robert Trump, in varsta de 72 de ani, este grav bolnav, insa nu se stie motivul exact pentru care a fost internat."Sper ca este bine. Trece printr-o perioada grea. Am un frate minunat. Avem o relatie grozava din prima zi. Iar acum este in spital. Sper ca totul va fi bine", le-a spus Trump jurnalistilor inainte de a ajunge la spital.Dupa vizita la spital, Trump s-a dus la un club de golf de langa Bedminster, New Jersey, unde isi va petrece weekendul.