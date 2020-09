Dorel Sandesc, seful Comisiei ATI: Autoritatile trebuie sa intervina cu mai mare seriozitate si fermitate pentru respectarea regulilor

"Cred ca acum prea mult se culpabilizeaza doar populatia, ca nu respecta niste reguli care au fost date. Da, regulile sunt absolut corecte, sunt stiute, dar este inevitabil ca intr-o comunitate mare nu toata lumea sa le inteleaga si sa le respecte, de aceea rolul primordial revine autoritatilor care trebuie sa intervina cu mai mare seriozitate si fermitate pentru respectarea unor reguli absolut corecte si benefice. Aici suntem deficitari in aceasta faza a epidemiei, pentru ca daca la inceput masurile au fost luate precoce si ferm si rezultatele s-au vazut, iata ca acum, cand avem printre cele mai multe cazuri in Europa, masurile la noi se iau cu mai putina fermitate. In multe tari din Europa, purtarea mastii este obligatorie si daca esti prins fara masca esti amendat pe loc", a spus Dorel Sandesc, intr-o interventie la Digi24.Medicul spune ca isi doreste respectarea normelor sanitare si pentru ca sistemul medical este slabit si ar putea intra in colaps. "In multe tari se intervine ferm astfel incat localurile publice, magazinele, alte centre, daca nu respecta aceste reguli sunt sanctionate, in Romania acest lucru se poate. Va aduc aminte de exemplul emblematic al legii antifumat, care a fost aplicat si respectat in totalitate. Si sigur nu pentru ca toata populatia a fost fericita ca fumatorii sa nu mai fumeze in localuri. Se poate obtine acest rezultat, de respectare a regulilor, dar doar prin interventia ferma a autoritatilor. Pledez pentru respectarea regulilor pentru a nu bloca societatea. Daca nu se vor respecta aceste reguli, riscam ca intr-o perioada urmatoare, odata cu cresterea numarului de cazuri sa ajungem, agravarii epidemiei, sa ajungem din nou la blocarea activitatii, ceea ce este total nedorit si e o masura careia ma opun.Numarul pacientilor ar putea creste si ar putea crea o problema reala de management. Reusim sa ii primim inca pe acesti pacienti, dar reusim si pentru ca s-au facut niste lucruri in aceste luni de criza in domeniul ATI. S-au demarat programe guvernamentale, cu societatea civila prin care sute de ventilatoare si alte echipamente au fost distribuite spitalelor. Altfel, in mod cert acum vorbeam de o drama", a mai spus Dorel Sandesc.Specialistul le cere oamenilor sa constientizeze faptul ca purtarea mastii este absolut obligatorie, intrucat ea ajuta la prevenirea raspandirii virusului. "E important sa se reuseasca aplicarea cu seriozitate a respectarii acestor masuri care se cunosc de toata lumea. Noi nu purtam mastile nici din masochism, nici cu sentimentul ca ne pierdem libertatea tot timpul carierei noastre ca medici, ca personal medical. Le purtam pentru ca utilitatea mastilor este dovedita si prin asta vrem sa protejam semenii nostri bolnavi. De ce nu ar putea si oamenii sa inteleaga acest lucru ca trebuie sa participe la acest efort, in primul rand pentru sanatatea lor? Am vazut prea multi oameni care au ajuns la Terapie Intensiva spunand ca ei nu pot fi afectati si, din pacate, ajungand sa sufere multe si unii dintre ei chiar sa isi piarda viata", a concluzionat Dorel Sandesc, seful Comisiei ATI.