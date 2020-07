Dorel Sandesc, seful Comisiei ATI: Daca vom continua sa nu respectam regulile, vom ajunge intr-o situatie dramatica

Acesta atentioneaza ca daca romanii continua sa nu respecte regulile se va ajunge intr-o situatie dramatica. Sandesc a mai transmis ca cei care incalca regulile si pun in pericol sanatatea populatiei ar trebui sa fie pedepsiti cat mai aspru.Dorel Sandesc a precizat ca este nevoie de masuri cat mai ferme pentru ca toata lumea sa respecte regulile, in caz contrar situatia poate ajunge critica."Evolutia este ingrijoratoare, nimeni nu mai poate contesta acest lucru si e greu de facut o estimare. Trendul ascendent nu poate decat sa ne ingrijoreze si sa ne determine sa facem ceva in acest sens", a spus Dorel Sandesc, conform digi24.ro. Dorel Sandesc a explicat care sunt directiile in care trebuie actionat pentru a nu se ajunge la o situatie dramatica."Una este atitudinea comunitatii, de a constientiza. Oamenii trebuie sa inteleaga ca in functie de atitudinea lor, de gradul in care vor respecta niste reguli, vom putea trece cu bine sau ii vom avea pe cei dragi pe coridoarele spitalelor, nemaidispunand de un pat, de un ventilator atunci cand nu mai pot sa respire sau nu mai au destul de mult oxigen asa cum s-a intamplat si in alte tari. Este inevitabil ca daca vom continua in acelasi stil vom ajunge intr-o situatie dramatica si oamenii pot contribui fiecare.Este un test important pe care il putem trece, altfel nu vom lua nota de trecere la purtare.Apoi, ramane responsabilitatea autoritatilor sa impuna respectarea lor, nicio regula nu se respecta fara efectul punitiv, este rolul autoritatilor de a pregati un sistem pregatit pentru criza", a transmis presedintele Comisiei de terapie intensiva din Ministerul Sanatatii.Declaratia a fost facuta in contextul in care in Romania a fost anuntat joi un numar record de cazuri noi de Covid-19, fiind inregistrate 614 cazuri de imbolnaviri.