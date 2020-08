Dosar penal dupa ce mai multi medici de la Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan" Bucuresti au reclamat ca parte din personalul Sectiei Nefrologie nu respecta masurile de protectie impotriva pandemiei

"Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a fost inregistrat, la data de 04.08.2020, dosarul penal nr. 5252/P/2020 in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor prev. de art. 352 alin.2 C.p. ca urmare a sesizarii formulate de mai multi medici, angajati ai Spitalului Clinic de Urgenta Sfantul Ioan, prin care se reclama faptul ca in cadrul Sectiei Clinice de Nefrologie anumite cadre medicale nu ar respecta masurile obligatorii de prevenire a raspandirii infectiei cu coronavirus , nu ar purta corespunzator echipamentul obligatoriu de protectie si nu ar respecta masurile de distantare", a transmis, marti, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4.Procurorii au dispus administrarea cu celeritate a probelor necesare lamuririi aspectelor sesizate.