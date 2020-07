Dosar penal la Ploiesti dupa ce o femeie a anuntat autoritatile ca vecina sa, diagnosticata cu COVID-19, a plecat din izolare

Dosarul penal a fost deschis miercuri, iar cercetarile se deruleaza sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti."La data de 28.07.2020, organele de politie din cadrul Sectiei 2 Politie au fost sesizate prin SNUAU 112 de catre o persoana cu privire la faptul ca o vecina de-ale sale, confirmata cu virusul SARS COV 2, incalca interdictia de a parasi locuinta impusa de DSP, parasind apartamentul declarat ca fiind loc de izolare", precizeaza un comunicat al Parchetului.In ultima perioada, la nivelul judetului Prahova au mai fost deschise dosare similare pentru aceeasi infractiune.Astfel, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Valenii de Munte au deschis un dosar penal dupa ce jandarmii au constatat ca o persoana aflata pe listele Directiei de Sanatate Publica Prahova ca fiind infectata cu virusul SARS-Cov 2 a parasit imobilul situat in comuna Gornet, in care se afla in izolare si aceiasi procurori au deschis dosar penal dupa ce fiul viceprimarului comunei Gornet, care locuieste in satul Gornet, aflat in carantina, a plecat la Costinesti.