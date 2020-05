Dosar penal la un centru privat de dializa din Bucuresti, unde 15 oameni au murit de coronavirus

Ziare.

Procurorii au transmis ca in aceasta unitate s-au infectat cu noul coronavirus 74 de persoane, din care 15 au murit.Potrivit unor surse, este vorba despre un centru privat de dializa din Bucuresti, Diaverum, care a si fost amendat de inspectorii sanitari cu 30.000 de lei in luna martie, dupa ce aici au fost confirmate mai multe cazuri de COVID-19."Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a fost inregistrat, la data de 27.05.2020, dosarul penal cu nr. 4272/P/2020, in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsiriiprev. de art.352 alin.2 si 5 din C.P.In fapt, s-a retinut caUrmare a sesizarii inregistrate, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti au dispus administrarea cu celeritate a probelor necesare lamuririi aspectelor sesizate", se arata intr-un comunicat de presa al parchetului.