Doua cadre medicale de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi, confirmate cu coronavirus

Un medic si un asistent medical de la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi au fost confirmati pozitiv.Astfel, in cursul zilei de vineri au fost efectuate cateva zeci de teste, fiind vizati atat angajati ai spitalului cat si pacienti.Acestea sunt primele cazuri de coronavirus aparute la Institutul de Psihiatrie Socola din Iasi.Directorul medical al spitalului, Ovidiu Alexinschi, a declarat ca activitatea in institut continua, el precizand ca eventualele masuri vor fi luate in functie de rezultatele anchetei epidemiologice.Medicul Ovidiu Alexinschi a mai afirmat ca este posibil ca virusul sa fi fost luat din afara spitalului, el adaugand ca de cand a inceput perioada de relaxare, posibil ca oamenii sa nu mai fie la fel de precauti.Pana vineri la pranz in judetul Iasi s-au inregistrat 611 cazuri de coronavirus.