Doua centre sociale din subordinea DGASPC Olt au intrat in carantina dupa ce au fost confirmate mai multe cazuri de coronavirus

Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt a precizat luni, intr-o informare remisa AGERPRES, ca focarul de la Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte Slatina a fost depistat saptamana trecuta, in urma actiunilor de testare a personalului."In perioada 12 - 15.10.2020 s-a derulat actiunea de recoltare probe pentru determinarea infectiei COVID-19 de la intreg personalul la nivelul Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina. Rezultatele testarii au indicat 27 cazuri pozitive, motiv pentru care s-a constituit focar in data de 15 octombrie 2020. S-a procedat la testarea tuturor beneficiarilor, cu 92 rezultate pozitive primite in perioada 17- 18.10.2020", a informat luni, 19 octombrie 2020, DSP Olt.Dupa depistarea focarului de COVID-19 de la centrul rezidential din Slatina a urmat recoltarea de probe de la Cezieni, unde rezultatele au fost pozitive pentru zeci de probe de la salariati si beneficiari."La Slatina si Cezieni sunt constituite focare si a fost instituita carantina timp de 14 zile, la centru. S-au stabilit circuite separate, spatii pentru cei cu COVID-19 si pentru cei fara, iar evaluarea medicala este facuta zilnic sau la doua zile de catre un medic infectionist", a spus Radita Pirosca.Potrivit directorului DGASPC Olt, la centrul rezidential de la Cezieni au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2 un numar de 44 de beneficiari, din totalul de 56, precum si 13 dintre cei 68 de salariati.Recoltarea de probe pentru determinarea infectiei cu SARS-CoV-2 a continuat si in alte centre rezidentiale DGASPC Olt si se asteapta rezultatele analizelor.