Doua licee de top din Capitala intra in scenariul rosu, dupa infectarea unor elevi

Sunt 28 de unitati de invatamant din Capitala care functioneaza dupa scenariul rosu. Marti dupa amiaza, doua colegii nationale de top din Bucuresti au anuntat ca vor adopta forma de invatamant online. Este vorba despre Colegiul National Sfantul Sava si Colegiul National Grigore Moisil.La Sava, de miercuri vor sta acasa elevii si vor invata online. Patru elevi au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus, doi dintre ei fiind in aceeasi clasa. La Colegiul Sfantul Sava invata 1.053 de elevi si predau 71 de profesori. Potrivit Digi24, reprezentantii scolii au anuntat ca unitatea de invatamant este pregatita sa functioneze in scenariul rosu, in sensul ca dispune de infrastructura necesara.La Grigore Moisil invata 1.700 de elevi. Este una dintre cele mai cautate scoli din Sectorul 6. Si aici, tot patru elevi au fost confirmati.Potrivit procedurii, daca este un caz confirmat intr-o clasa, cursurile se suspenda, iar copiii care se considera ca au fost contacti direct cu elevul depistat pozitiv vor ramane in izolare la domiciliu. Daca intr-o scoala sunt confirmate trei cazuri de coronavirus, orele se suspenda pentru doua saptamani, iar spatiul scolii intra in proces de igienizare si dezinfectie.