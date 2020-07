Doua medicamente folosite impotriva hepatitei C s-au dovedit eficiente in tratarea coronavirusului

O combinatie de Sofosbuvir si Daclatasvir, medicamente folosite in mod normal in tratatea hepatitei C, a fost administrata cu succes persoanelor infectate cu COVID-19. Potrivit testelor clinice, 94% dintre pacientii infectati cu coronavirus si tratati cu aceste medicamente au prezentat scaderea febrei si imbunatatirea respiratiei, comparativ cu doar 70% dintre cei care nu au luat aceste medicamente, informeaza Financial Times. Mai mult, rata mortalitatii pacientilor care au fost tratati cu aceasta combinatie de medicamente a fost de 5%, comparativ cu 20%, la cei care nu au fost tratati cu aceste medicamente."Rezultatele sunt destul de interesante, provocatoare si incurajatoare. Avem nevoie cu disperare de antivirale care sa fie administrare in fazele preliminare ale bolii pentru a evita spitalizarea bolnavilor", a transmis Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase din SUA.Cele doua medicamente folosite pentru tratarea bolnavilor cu hepatita se alatura Dexametazonei si Remdesivirului si sunt folosite deja in testele clinice datorita efectelor pozitive pe care le au asupra pacientilor infectati cu coronavirus.Conform testelor de laborator, Dr. Tiago Souza, cercetator din cadrul Laboratorului de Imunofarmacologie din Rio de Janeiro a afirmat ca Daclatasvir lupta eficient impotriva coronaviruslui si patrunde in plamani in zonele unde se formeaza infectia. De asemenea, Sofosbuvir este eficient alaturi de Daclatasvir si ca, folosit separat, are efecte minore asupra virusului.