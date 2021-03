Doua persoane au murit in Coreea de Sud dupa vaccinarea cu AstraZeneca. Autoritatile au pornit o investigatie

Una dintre cele doua, in varsta de 63 de ani, care suferea de o boala cerebrovasculara si era internata intr-un centru de ingrijire, a inceput sa prezinte mai multe simptome, inclusiv febra ridicata, dupa ce a primit vaccinul AstraZeneca, a relatat Yonhap. Persoana respectiva a fost transferata marti la un spital mai mare, dar ulterior a decedat, cu simptome de septicemie si pneumonie.O alta persoana in varsta de circa 50 de ani, care avea probleme cardiovasculare si diabet, a murit miercuri in urma unui atac de cord, dupa ce fusese vaccinata in ajun.Un oficial al Agentiei coreene pentru controlul si prevenirea bolilor a declarat pentru Reuters ca aceasta investigheaza cauzele acestor decese, fara a da detalii.Campania de vaccinare din Coreea de Sud impotriva COVID-19 a inceput saptamana trecuta, iar pana marti seara 85.904 persoane au primit prima doza de vaccin de la AstraZeneca si alte 1524 din cel de la Pfizer, potrivit KDCA. Coreea de Sud a raportat miercuri un bilant de 444 cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus in 24 de ore si sase noi decese, ridicand totalul inregistrat de la inceputul pandemiei, acum circa un an, la 90.186 de infectari si 1612 decese.